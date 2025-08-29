馬會24/25博彩獎券總投注額3203億按年升5%　繳稅288億創歷年新高

香港賽馬會今日（29日）公布新一個財政年度業績，24/25年度博彩及獎券總投注額為3,203億元，按年升5%，帶來438億港元博彩及獎券收入。馬會共貢獻社會391億元，包括繳交創歷年新高的288億元博彩稅及利得稅等，另外已審批慈善捐款達90億元，創馬會史上第二高。



近年政府積極推動賽馬旅遊，馬會24/25賽季錄得19.6萬名內地旅客入場觀賽，創歷年新高，按年增110%。馬會總結指，面對充滿挑戰的經濟環境，非法賭博市場日益嚴重的威脅，業績仍然表現卓越。



馬會24/25年度博彩及獎券總投注額為3,203億港元，與去年升5%。（資料圖片／鄭子峰攝）

馬會24/25年度繳交創歷年新高的288億元博彩稅及利得稅。（資料圖片／鄭子峰攝）

馬會今日公布24/25財政年度業績，截至今年6月30日，馬會共貢獻社會391億元，包括繳交創歷年新高的288億元博彩稅及利得稅、獎券基金貢獻13億元、已審批慈善捐款達90億元，金額創馬會史上第二高。

馬會24/25博彩及獎券收入438億

博彩及獎券總投注額按年上升5.0%至3,203億元，帶來438億元博彩及獎券收入；⁠連同其他收入，馬會的收入總額為493億元。若扣減經營成本140億元，馬會2024/25財政年度的EBITDA達到353億元，佔收入總額的72%。

香港賽馬會行政總裁應家柏。（馬會圖片）

馬會︰面對經濟環境及非法賭博挑戰 今年成績實在出眾

馬會表示，即使當前面對充滿挑戰的經濟環境，非法賭博市場日益嚴重的威脅，業績仍然表現卓越。馬會行政總裁應家柏說︰「馬會今年的成績實在出眾，成功的關鍵在於我們堅定推行世界級賽馬、追求以客為尊的長遠發展策略、全體員工非凡的團隊合作。」

內地旅客入場觀賽19.6萬創歷年新高 按年升110%

近年政府積極推動賽馬旅遊，馬會24/25賽季錄得195,786名內地旅客入場觀賽，創歷年新高，較前一季增110%，而國際旅客人數同樣大幅上升，包括不少高端旅客。馬會表示衷心感謝文體旅局支持賽馬旅遊，目前正與旅發局及香港中旅集團合作推廣賽馬旅遊。

從化馬場預計2026年10月開始舉辦常規賽馬賽事。（馬會圖片）

廣州從化馬場明年10月舉行常規賽事 籌備工作良好

廣州從化馬場將於2026年10月開始舉行常規賽事，目前籌備工作進展良好，其中地標性看台及訪客體驗中心將近竣工，提供零售、餐飲及線上互動體驗，以吸引更多遊客。

馬會指，雖然從化馬場初期舉辦的賽事數目相對較少，但正計劃推出一系列與馬匹相關的活動和項目，目標打造成為集合展示世界級賽馬、馬術運動和娛樂體驗等平台。

馬會期望透過把握沙田馬場、跑馬地馬場及從化馬場三地協作的機遇，推動大灣區成為首屈一指的旅遊勝地和馬匹運動的國際頂級示範區。

香港賽馬會「星動策展大使」郭富城（圖中）與Now United中國香港區代表曾家瑩（右五），以及其他成員合照。（馬會圖片）

曾家瑩（Ariel）獲選為Now United中國香港區代表。（馬會圖片）

明年致力發展成為全球體育娛樂品牌

馬會又指，2026年適逢馬年，將藉此契機致力發展成為全球體育娛樂品牌。馬會已與國際頂尖娛樂品牌XIX Entertainment建立合作夥伴關係，其旗下的國際流行音樂組合Now United將會在馬場中演出，早前選拔的香港新成員曾家瑩一同亮相。