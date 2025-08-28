廉署與馬會等共組「體育管治誠信聯盟」　助港協轄下體總培訓專才

為提升本地體總的管治水平、營運能力及透明度，香港賽馬會透過其慈善信託基金審批撥捐逾3,100萬港元，支持兩項重點計劃：賽馬會體育管治能力提升計劃，以及賽馬會香港公司治理公會體育治理計劃。為確保計劃順利推行，馬會並聯同廉政公署，以及兩項計劃的主要合作夥伴—港協暨奧委會和香港公司治理公會組成「體育管治誠信聯盟」，共同打造廉潔、公平和專業管治的體育盛事之都。



計劃合作夥伴之一廉政公署舉辦課程重點講解反賄賂法規及最佳實踐。（馬會提供圖片）

聯盟及兩項計劃的啟動禮周四（28日）舉行，出席的主禮嘉賓包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩、立法會議員兼港協暨奧委會副會長霍啟剛、廉政專員胡英明；香港賽馬會保安、誠信審查及資訊安全事務執行總監唐德誠、香港公司治理公會主席司馬志，以及港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜楊祖賜。

體育管治誠信聯盟及兩項計劃的啟動禮上，出席嘉賓大合照。 （馬會提供圖片）

胡英明：對提升體育總會管治是里程碑

胡英明在啟動禮致辭時指出，廉署多年來一直致力為各體育總會提升管治水平，包括推出防貪指南和提供培訓課程。這次和各方組成「體育管治誠信聯盟」，對持續提升體育總會管治，是重要的里程碑。

羅淑佩亦在啟動禮指出，「聯盟」目標與港府大力推動提升體育界的專業管治水平完全一致，體育總會實踐良好的機構管治對推動香港體育進一步發展，並在國際比賽中爭取更好的成績，讓中國香港運動員在國際體壇的舞台上發光發亮有密不可分的關係。

賽馬會體育管治能力提升計劃及賽馬會香港公司治理公會體育治理計劃的目標，是為港協暨奧委會轄下85個體總培訓共1,200名體育管治專才，加强業界現有的專業知識，並確保最佳實踐能融入各體總的營運中。長遠而言，計劃希望提升各體總的營運標準，讓香港在體育管治方面擔當領導的地位，促進體育界獲得更多可持續的投資。

計劃包括設立證書課程 聚焦反禁藥及標準制定

以下是兩項計劃重點内容：

• 定制課程及資助：港協暨奧委會將為體總及體育組織提供個人化指導及舉辦研討會，並為每個體總提供最高10萬港元的資助，以獲取法律、會計及審計等專業服務，增強其體育管治和誠信的機制。馬會保安、誠信及資訊安全部亦會舉辦研討會和工作坊，加深持份者對體育管治及誠信最佳實踐的認識，並向持份者及體總介紹全球相關範例。

• 體育企業管治證書課程：香港公司治理公會將參考英國特許公司治理公會的課程，設計並管理本地的體育管治及誠信證書課程，以協助體總及體育組織的董事會成員和行政人員掌握必要的管治技能。課程將涵蓋馬會現有的賽馬道德、誠信及體育管治實踐，並特別聚焦反禁藥及標準制定。

• 畢業生網絡：香港公司治理公會將為證書課程畢業生建立網絡。這些已受訓的專業人士 可被體總委派或聘用，協助實施管治守則，並透過定期交流活動分享理念及最佳實踐。

• 年度誠信與管治研討會：由馬會與香港公司治理公會合辦，研討會將邀請國際專家參與，促進交流及經驗分享。此舉亦能展示馬會在體育誠信管理領域的領先思維及豐富的專業知識和經驗。

• 與管治專家合作：計劃將與廉政公署合作，課程重點講解反賄賂法規及最佳實踐，以提升體育管治的誠信水平。