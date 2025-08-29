醫生謝偉業稱揭不當行為後遭撤職　求頒令醫療集團復其職及賠償

眼科醫生謝偉業指稱他曾任執行董事的清晰醫療集團，因他調查並發現集團多名董事局成員涉不當行為後，他指董事局為懲罰他，本年8月通過決議，撤銷他的董事職位，並終止他的合約。謝指決議越權，入稟高等法院要求法庭頒令他可復職，集團並要就他的損失作賠償。



原告為謝偉業，被告為清晰醫療集團控股有限公司。

醫生謝偉業認為遭其任職的醫療集團不當地決定撤其職，入稟高等法院求撤銷決定。(黃浩謙攝)

原告曾揭多名董事局成員嚴重失當

入稟狀指，原告和被告於2022年6月簽訂服務協議，原告獲委聘為被告的執行董事。2024年9月，原告履行董事責任，就董事局多名成員的嚴重行為失當、違反責任，展開調查。原告調查後發現多項不當行為，包括被告和另一公司United Orion Advisory Limited簽訂顧問協議，但被告的行政總裁未有披露他在United Orion的權益。此外，行政總裁亦不當地促使被告向United Orion支付款項。

認為遭懲罰而被撤董事資格

原告就該些不當行為，曾去信港交所和證監會，亦展開法律程序。因原告的行為，令該些不當行為曝光。原告指被告為懲罰他和避免他再作進一步調查，董事局於2025年8月召開會議，以大比數通過決議，撤銷原告的董事資格。

認為決議越權無法律效力

原告認為董事局的決議越權，沒有法律效力，發律師信要求董事局撤銷決議。董事局拒絕其要求，並取消2020年和原告簽訂的協議。原告要求法庭頒令，裁定董事局的決議無效，令他可回復其董事職位，並要就其損失作賠償。

案件編號：HCA1611/2025