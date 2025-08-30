開學｜運輸署料周末過關人多車多　籲市民提早出行在繁忙時間回港

運輸署今日（30日）在社交媒體表示，預計今明兩日過關人多車多，呼籲市民預早出行，在非繁忙時間回港。運輸署又指，本地與跨境公共運輸營辦商已做好部署，本周末期間會加強服務。



運輸署預計未來兩日暑假結束前的周末（8月30及31日），會有大量市民、訪港旅客及跨境車輛經各陸路管制站往來內地、澳門及香港。（運輸署Facebook）

運輸署預計未來兩日暑假結束前的周末（8月30及31日），會有大量市民、訪港旅客及跨境車輛經各陸路管制站往來內地、澳門及香港。（運輸署Facebook）

運輸署早前已表示，預計暑假結束前的周末（8月30及31日），會有大量市民、訪港旅客及跨境車輛經各陸路管制站往來內地、澳門及香港。運輸署呼籲市民及早規劃行程，於非繁忙時間出行，並預留充裕交通時間。

運輸署又指，在高峰時段，等車的時間可能較長，市民應耐心等候，按警方和職員指示輪流登車。運輸署緊急事故交通協調中心將會全天候24小時運作，密切監察暑假結束以至開學日全港各區各口岸、主要車站的交通及公共運輸服務。

運輸署緊急事故交通協調中心會24小時運作，監察暑假結束以至開學日全港各區，包括各口岸及主要車站的交通情況及公共運輸服務。市民可留意電台、電視台及「香港出行易」發放的最新交通消息。