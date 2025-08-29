開學｜2500元學生津貼取消　家長嘆勒緊荷包　育三孩校服費逾千

距離開學尚有3日，有不少家長帶同子女買校服，政府今年9月起取消學生津貼，不少家長大呻開學支出增加。育有三位小朋友的媽媽表示，單計校服支出已達千元以上，形容十分「重皮」，沒有學生津貼後，只能「勒緊荷包」，應付小朋友教育開支。有家長指，小朋友書簿費、校服和課後活動等花費不少，若然維持學生津貼，「有返（津貼）係好啲」。



開學前夕，在旺角一間校服店，今日（29日）仍有不少家長帶同小朋友試穿和購買校服。（蘇樂瑤攝）

育有三個小朋友的黃太提到現時三個小朋友的書簿費和校服開支都好「重皮」，尤其在政府取消了$2500津貼後，她更要「勒緊荷包」，為小朋友節省金錢。（蘇樂瑤攝）

三孩用iPad上課 媽媽嘆教育開支「重皮」

位於旺角一間校服店，今早有不少家長帶同小朋友試穿和購買校服。育有三個小朋友的黃太表示，今日特意是為讀小學的孩子購買校服，作為後備之用。她提到，三個小朋友的書簿費和校服開支都很「重皮」，單計校服已經上千元。

另外，她表示，三個小朋友上課時均需使用平板電腦iPad，當中升中的孩子更需購入一部全新的平板電腦來上課，本身開學支已頗大，尤其在政府取消了$2500津貼後，她更要「勒緊荷包」，為小朋友節省金錢。

馮太帶同升小學6年級的女兒到校服店購買校服，她表示，女兒最近突然增高，所以要購買新的。（蘇樂瑤攝）

馮太帶同升小學6年級的女兒到校服店，她表示，女兒最近突然增高，需要購買新校服。她指，女兒在學習方面的開支大，認為沒有津貼後確實開支增加，指「有返（津貼）係好啲」，因為女兒的書簿費、校服和課後活動等需要花費不少錢。

余太帶同孫女一同到校服店購買校服。（蘇樂瑤攝）

余太帶同升小一孫女購買校服，她表示，校服價格在400元以內，尚可接受。不過，她提到，政府取消學習津貼後，孫女學習開支增加不少。