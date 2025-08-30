抗戰勝利80年｜無人機匯演今晚灣仔舉行　1200架點亮夜空致敬先烈

今年是抗戰勝利80周年，特區政府與社會各界連日來亦舉辦一系列活動，規模可說是歷史之最。慶祝抗戰勝利80周年的大型無人機匯演，將於今日（30日）晚上8時在灣仔海濱舉行，時長15分鐘，屆時將有1,200架無人機點亮灣仔夜空，最佳觀賞地點為灣仔水上運動及康樂主題區周邊地區。根據昨日（29日）的採排的圖片顯示，無人機編織的圖案包括喇叭、紀念碑、蝴蝶等。



慶祝抗戰勝利80周年的大型無人機匯演，8月30日晚上8時在灣仔海濱舉行。圖為8月29日綵排現場情況。（市民Winnie Lam提供相片）

為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，銘記歷史，致敬先烈，由紫荊文化集團主辦、紫荊雜志社承辦的大型無人機匯演，將於今晚8時在灣仔海濱舉行，時長15分鐘。屆時將有1,200架無人機點亮灣仔夜空，融合科技及藝術，講述中國人民眾志成城奮勇抗戰，最終贏得勝利和民族解放。

無人機圖案有紀念碑及蝴蝶等

根據昨日（29日）的採排的圖片顯示，無人機編織的圖案包括喇叭、紀念碑、蝴蝶等，再配合「浩然正氣」、「全民族抗戰」等字句。

最佳觀賞地點為灣仔水上運動及康樂主題區周邊地區。（大會提供圖片）

最佳觀賞地點為灣仔水上運動及康樂主題區

主辦方表示，最佳觀賞地點為灣仔水上運動及康樂主題區周邊地區，市民可從灣仔渡輪碼頭直達，步程約5分鐘；從灣仔會展站A2出口前往，步程同樣只需約5分鐘；若從銅鑼灣港鐵站C出口，經堅拿道西天橋前往，步程約9分鐘。至於對岸九龍則無法觀賞是次表演。