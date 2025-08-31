積金易｜積金局：料行政費最多降65%勝預期　行政指示突破100萬宗

積金易平台啟用約1年，積金局主席劉麥嘉軒今（31日）發表網誌指，平台過去一年減費成效顯著，亦提升了處理強基金行政工作的效率，預料行政費可下降57%至65%，比原本估算的41%至55%更低。



她並指，積金易的上台工作已進入最後階段，4個最大規模的強積金受託人下月將逐一加入，涉及的強積金帳戶達750萬個。



劉麥嘉軒指，積金易的上台工作進入最後階段，4個最大規模的強積金受託人將逐一加入，涉及的強積金帳戶達750萬個。

劉麥嘉軒指，現時已有8個受託人，共15個強積金計劃先後加入積金易平台，經由平台處理的行政指示已突破100萬宗，當中逾6成指示是用戶透過電子方式提交。她並指，積金易的上台工作進入最後階段，4個最大規模的強積金受託人友邦、永明、宏利及滙豐將在下月逐一加入，涉及的強積金帳戶達750萬個。

她指，自平台推出後，有共110個強積金基金要減行政費。當所有強基金計劃加入平台後，全部378個基金中有236個的行政費須降至不高於0.37%的收費水平，惠及超過1000萬個帳戶，佔整體帳戶逾九成。

她預料，處理強積金計劃的行政費可降低57%至77%，比原先估算的41%至55%更低。若以現時1元行政費為例，將來可降低至0.35元，比原先估計的0.45元低。

「積金易」平台自去年6月推出。

此外，強積金計劃中有針對建造業及飲食業散工的行業計劃，劉麥嘉軒指由於兩個行業的工友流動性高，加上僱主及僱員對數碼系統的接觸較少，因此積金局預留更多時間部署，並會預早為僱主及工友註冊、舉辦簡介及試用會。積金局亦會透過外展活動走訪工作場所協助註冊。

她指，會在與有關工會、商會及其他持分者深入磋商後，適時公布行業計劃的具體上台時間。