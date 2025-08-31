聖安娜太子店推$50兩餸飯設10堂食座位　食客稱韓式菜式具競爭力

聖安娜餅屋近日轉型進軍兩餸飯市場，其位於太子的新店推出韓式兩餸飯，原價68元現優惠價50元，可選菜式包括泡菜煎餅、豬肉煎餃等，店內有約10個座位供客人堂食。今日中午約有三成的顧客購買「兩餸飯」，當中以外賣為主。有食客認為質素「OK」，又指韓式的菜式與其他店舖客路不一，認為在市場上有一定競爭力。



聖安娜餅屋轉型進軍兩餸飯市場，其位於太子的新店推出韓式兩餸飯，現以優惠價$50發售。（董素琛攝）

店舖所售的$50韓式兩餸飯，包括一款飲或麵、兩款熱主食或冷盤，以及一個每日例湯。當中熱主食及冷盤選擇有泡菜煎餅、豬肉煎餃等菜式。（董素琛攝）

聖安娜餅屋位於協成行太子中心的分店除了出售麵包、西餅及飲品等產品外，在收銀處旁設有「兩餸飯」櫃位，讓顧客揀選菜式。店內另設有約10個座位，供客人堂食。堂食與外賣均以紙盒裝食物，且售價相同。今日下午約1時，約七成顧客購買麵包及西餅，另外三成顧客則購買「兩餸飯」。

「兩餸飯」原價$68，現價惠價為$50，價錢包括一款飯或麵、兩款熱主食或冷盤，以及一個每日例湯。當中熱主食及冷盤選擇包括泡菜煎餅、豬肉煎餃、甜辣豬肉、泡菜等多款韓式食品。職員表示，便當的菜式每週都有不同，暫時未知優惠何時結束。

店舖所售的$50韓式兩餸飯，包括一款飲或麵、兩款熱主食或冷盤，以及一個每日例湯。當中熱主食及冷盤選擇有泡菜煎餅、豬肉煎餃等菜式。（董素琛攝）

何先生有到店內查看，但未有光顧。他認為聖安娜的兩餸飯較其他店舖貴，但認為此價格以非專賣兩餸飯的店舖而言可以接受，又指該店的衛生環境較好。對於餅店進軍兩餸飯市場，他不認同是由於生意難做，稱「所有舖頭都要檢討下有啲咩可以更加吸引客人」。

黃先生認為，該店所售的兩餸飯質素整體而言「OK」。（董素琛攝）

食客黃先生認為兩餸飯質素整體「OK」，但笑言「牛肉熟得滯」。他以$68購買兩餸飯加飲品，認為此價格「差唔多啦」，又認為聖安娜兩餸飯提供韓式菜式，與其他的兩餸飯店舖的客路不一，仍有一定競爭力。

何先生認為，聖安娜出售的兩餸飯較外面的貴，但認為此價格以非專賣兩餸飯的店舖而言可以接受。（董素琛攝）

市民石小姐認為餅店出售兩餸飯的做法特別，指平日的兩餸飯主售中菜，有韓式選擇是好事。她又認為售價50元可以接受，但指原價68元「就麻麻啦」。