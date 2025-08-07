葉劉化身店員賣兩餸飯　領悟飲食業轉型突圍關鍵因素

兩餸飯近年在香港大行其道，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀曾就此有感而發稱，對付大財團的最好方法就是採取「包圍戰術」，在其附近開設各種經濟實惠、貼近群眾需要的小店。她今日（8月7日）親身到一家兩餸飯食店擔任店員，體驗前線工作，事後形容兩餸飯食店在飲食業轉型過程中突圍而出，其營運模式正是香港人靈活求變、適者生存的好例子。



行政會議召集人葉劉淑儀今日（8月7日）到兩餸飯食店擔任店員，體驗前線工作。（葉劉淑儀facebook）

葉劉在社交網頁發文稱，她今天與沙田區議員姚嘉俊到訪其中一家甚受歡迎的兩餸飯食店位於石門的分店擔任店員。她指出，這家食店自2022年開設以來已先後開設了五間分店，絕對是逆市擴張，而該店菜式選擇甚多，供應過百款餸菜，即使下午時段，光顧市民仍然甚多。

葉劉憶述，她在蘇格蘭留學期間曾到當地中餐館打工，結帳時不慎多找付5英磅給客人，雖然東主並沒責怪，但自己卻感到不好意思，因此這次做店員她格外留神，擔心自己不熟手之餘也怕給予客人餸菜份量過多，幸好店長表示最緊要客人吃得滿足，份量多些也沒問題。

葉劉稱，雖然體驗時間不長，但亦忙得大汗淋漓，從中體會到食店員工敬業樂業精神。她又比較道，傳統中式酒樓、粥店等受歡迎程度不如前，再加上成本高，營運面對不少困難。兩餸飯舖面及人手相對較少、再加上餸菜款式選擇多，自然能夠突圍而出，其營運模式正是香港人靈活求變、適者生存的好例子。