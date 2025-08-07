兩餸飯「北冰洋」中環店開業3個月關門　負責人：因廚房師傅離職

近年經濟不景氣，主打中低價位的兩餸飯吸引不少食客光顧。位於中環羅富記粥麵專家舊址的「北冰洋」兩餸飯店，開業僅三個月卻連日關門，惹來結業疑雲。北冰洋負責人高小姐向《香港01》表示，由於近日有廚房師傅離職，人手未能應付店舖運作，故暫時關門，目標今年內重開。



兩餸飯「北冰洋」中環店開業3個月，但近日閘無營業。（Sam In上傳至Facebook專頁香港兩餸飯關注組圖片）

中環分店為富記粥麵專家舊址 據報月租約12萬元

北冰洋目前有4間分店，除了荔枝角及上環分店，中環亦設有兩間分店，兩店只相隔一條馬路。其中，位於中環羅富記粥麵專家舊址的分店早於3個月前開張，據報以月租約12萬元承租舖位，惟近日有網民發現該店兩星期前起拉閘關門，惹來結業疑雲。

2022年疫情期間，上環「北冰洋」分店外有長長人龍買午餐。（資料圖片／廖雁雄攝)

2022年疫情期間，上環「北冰洋」分店吸引不少食客光顧。（資料圖片／廖雁雄攝)

負責人：目標今年內重開中環分店

北冰洋負責人高小姐稱，由於近日有廚房師傅離職，人手未能應付店舖運作，故暫時關門，目標今年內重開。被問拉閘期間仍須支付租金，如何確保整體收支平衡，高指由於中環兩間分店位置相近，平日吸引不少街坊熟客光顧，生意穩定，不擔心會有太大影響。她說雖然員工流失，但不希望「求其」聘請師傅，又稱北冰洋屬獨資經營，希望維持品質。