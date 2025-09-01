荃灣連鎖燒肉店食桌現鼠蹤　拍片市民：以後唔敢食燒肉

社交平台周日（8月31日）流傳一段短片，顯示連鎖燒肉店驚現鼠蹤，畫面顯示紙餐巾印有「炑八」字樣。發帖者未說明拍攝日期，但指事發於荃新天地二期，並留言稱「以後唔敢食燒肉」。



發帖者在Threads上載短片，旁白為一對男女，先聽到女方稱：「你睇下隻老鼠。」然後男士不禁說：「嘩，X！日光日白⋯⋯」畫面顯示，老鼠在桌上走動，當時該桌並無客人。老鼠從一張枱走到另一張，期間曾嗅聞烤爐，桌上放有杯、筷、匙羹等餐具，紙餐巾印有「炑八」字樣。男士其後笑稱現場是「迪士尼樂園」，又指老鼠走得很快，「好得人驚」，女伴則指「好恐怖呀」。

短片引起不少網民評論，有人笑稱「今年20周年喇，要出嚟威吓～！」、「捉嚟紅燒米奇！」雖然不少人認為，同類情況在食店普遍，有人說：「我好肯定話你聽，其實間間都係一樣，只係你見到同見唔到嘅分別。真係要乾淨嘅就唔好出街食了」、「據我所知，大部份的燒肉店，夜晚都有很多很多老鼠。經常需要滅鼠公司處理」。

不過，有網民指難以接受，質疑食店「點解唔收埋啲餐具？」、「而家的職員就是咁。 一早攤曬（餐具）喺度，不管衞生。 以前不是這樣」。

另外，也有網民分享其他未經證實的經歷，稱「我之前銅鑼灣嗰間分店食食下直頭有隻老鼠跌落我頭頂」、「試過喺黃大仙同一間餐廳見過同樣情況。」香港01正就事件向店方查詢，等待回覆。