將軍澳醫院醫生泄病人資料案 林哲玄：醫生間糾紛不應病人做磨心
撰文：賴卓盈
將軍澳醫院兩名醫生涉嫌未經授權閱覽及泄露病人資料，警方今（1日）公布拘捕兩名醫生，院方則指涉及一名顧問醫生及一名副顧問醫生，前者已請辭、後者已停職。
據悉，一名末期胰臟癌女病人今年2月在將軍澳醫院接受內窺鏡超聲波穿刺手術後離世，其兒子其後收到匿名電話及多封信件，提供其母住院及其他病人多份詳細病歷，並對操刀醫生 提出多項指控
將軍澳醫院管治委員會成員、醫療衞生界立法會議員林哲玄今在電台節目批評，如醫生認為同僚有操守問題，可向醫務委員會投訴，不應外泄病人資料：「兩個人之間嘅事，唔應該攞病人做磨心。」
林哲玄指，醫生之間不和、「督背脊」不時會發生，但不應該向第三方披露病人個人資料，「任何行業都未必和睦相處，但係咪代表你可以披露病人資料？」 他指，醫院對併發症的個案會舉行內部討論，同一專科的醫生均可參與。如醫生有不滿，可向醫務委員會舉報，該會收到投訴後必定會跟進，醫生亦無需提交病人文件，因委員會會尋求外部專家意見調查。「兩個人之間嘅事，唔應該攞病人做磨心。」
