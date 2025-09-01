將軍澳醫院病人術後亡　主刀曾向家屬認失誤　數月後改說法惹不滿

將軍澳醫院一名末期胰臟癌女病人今年2月接受手術後離世，及後其兒子收到匿名電話及信件，包含該病人及其他病人的醫院內部文件，指控操刀洪醫生有醫療疏忽。



關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌早前接觸死者家屬，指家屬4月曾與洪醫生會面，對方曾承認手術出錯導致病人出血；惟今年7月醫院再發書面回覆，當中沒再提及失誤。彭鴻昌認為一般醫院為了避免法律責任，書面回覆往往較謹慎及「冇咁明確」，令家屬對口頭及書面答覆不一感不滿，希望可徹查事件。至於事件是否涉及醫療事故，彭鴻昌指事件已轉交死因庭，相信會有較客觀公正調查。



將軍澳醫院病人術後死亡案，將軍澳醫院行政總監袁家兒今日表示，涉事洪醫生曾在醫院會議中承認事件涉個人失誤，惟他認為說法不恰當。醫院曾就事件邀請院內及院外醫生及專家嚴謹審視，兩次結果均定性為「已知併發症」，在院內會議上有顧問醫生糾正洪醫生說法為「已知併發症」，而非「個人失誤」。

洪醫生4月與家屬會面 承認手術出錯

彭鴻昌指，院方今年4月曾與死者家屬會面，涉事洪醫生會上承認手術有錯誤，造成病人出血。3個月後，院方再向家屬發出書面回覆，當中沒提及相關失誤，家屬對於口頭及書面回覆不同有不滿，希望徹查事件。

彭鴻昌：醫院為免法律責任 書面回覆「冇咁明確」

彭指，以往不時出現醫院口頭及書面回覆内容不同的情況，認為醫院為避免法律責任，書面回覆往往較謹慎及「冇咁明確」。

有時佢哋（醫院）講係某個意思，但係到書面解釋時，又未必會完全地寫返口頭個意思。 社區組織協會幹事彭鴻昌

至於今次事件是否涉及醫療事故，他指需交第三方進行專業調查，目前事件已交死因庭繼續跟進，相信會有專業公正調查。他又指家屬如對醫院回覆有質疑，可向醫管局公眾投訴委員會提出上訴。