將軍澳醫院醫生涉泄病人資料「篤」另一醫生　院方：舉報須合法規

將軍澳醫院一名顧問醫生及一名副顧問顧生涉未經授權下，向第三方披露載有多位病人資料內部文件，昨（8月31日）被警方以「有犯罪或不誠實意圖取用電腦」罪名被捕，正扣留調查。將軍澳醫院行政總監袁家兒今日指，涉事兩位醫生分別副顧問醫生及顧問醫生，並對事件予以譴責，指有關行為嚴重損害醫患關係，亦有嚴重破壞醫護人員專業形象。



有關方面稱目前不確定被捕醫生泄露資料動機，但據報有人擅閱一名術後死亡女病人的個人資料，並私自向病人家屬寄匿名信，指操刀手術的洪姓醫生曾多次發生類似事故，籲家屬追究。



袁家兒今回應指醫管局有既定舉報政策，讓醫護在良好意願下舉報涉公眾利益、性質嚴重及不當的行為，惟要在合規合法情况下進行，今次事件中，院方未有收到任何經任何正式渠道的舉報。



黃奕隆說，在拘捕過程中，已檢取相關電腦及電子器材，作進一步調查。（羅國輝攝）

將軍澳醫院行政總監袁家兒：沒收到任何經正式渠道舉報手術操刀醫生

袁家兒說，涉事兩位醫生分別為醫院的副顧問醫生及顧問醫生，前者已被院方暫時停職，後者則在院方調查時表明要即時辭職。他指，沒有在正常途徑收過有關同事就個案的投訴，不認為有違反敢言文化。

袁家兒指院方在接獲個案投訴後，在經調查後，發生有醫生在未經授權下閱覽病人個人資料，被懷疑他們將相關資料不恰當地洩露給第三方，稱醫院高度重視事件，已通報個人資料私隱公署，由於或涉及刑事成份和達反專業操守，院方決定報警並向醫委會報告事件。

將軍澳醫院行政總監袁家兒（羅國輝攝）

袁又指，涉事的兩名醫生屬同一部門，任何醫生都可進入（access）醫管局的病人資訊系統（CMS機制），但大前題是他們是病人的照顧、醫護團隊，或基於需知基礎（Need to know base），如進行研究或臨床教學。院方在檢視後發現，涉事醫生不屬上述兩何範疇，認為事件嚴重。

院方譴責有關行為嚴重損害醫患關係

對於有醫生在未經授權下翻看病人個案資料，並將有關資料及內部文件泄露予第三方，袁予以譴責，「醫院譴責有關行為嚴重損害醫患關係，同時亦有嚴重破壞醫護人員嘅專業形象」。他重申，醫管局有一套既定的舉報政策，讓員工在良好意願下舉報涉及公眾利益性質的嚴重或不當的行為，但指有關舉報行為必須在合規和合法的情況下進行，以確保醫護人員的專業誠信。