與子女同行　打開耳朵聽心聲

開學日剛剛過去，孩子又踏入新階段，即使只是升上新年級，亦需要時間適應。家長愛子心切，都很想孩子能夠順順利利。所以，開學對家長及學生而言，都難免構成壓力。不過，如果家長能夠調節好心態，以開放態度與子女溝通，絕對可以幫孩子一把，愉快迎接新一頁！



撰文：醫院管理局港島東醫院聯網臨床心理學家陳曉博士



一個舒適及具安全感的環境有助與兒童及青少年溝通。圖為港島東醫院聯網臨床心理學部。

一． 關心日常點滴

功課、測驗、考試最容易令學生感到壓力。但校園生活由很多不同的元素組成。除了問及「做功課了嗎？」、「默書幾多分？」，家長可以先關心孩子在上學時的所見所聞，而非只是關心他們的成績表現。

二． 開放你的心

開放式溝通能夠促進互信，甚至可以成為打開話匣子的關鍵。當子女向家長講述當天上學的見聞時，家長可以保持開放的心去聆聽，提供足夠的空間讓孩子隨意分享自己想講的。當孩子分享學業壓力、社交困難時，家長先不要戴上「過來人」的帽子，而是先靜心聆聽，並表達理解到孩子的情緒：「我聽到你的緊張／困擾」。

如果家長想提供意見，可以先詢問：「你想聽我的意見嗎？」有時孩子可能只是想「吐吐苦水」，其實他們心中可能已有解決方法。此時，提供情緒支援、表達同理心，遠比給予意見重要。

三． 家長的情緒也需要被照顧

情緒是會互相影響的。也許孩子面對困擾時，家長也感到痛心又「肉緊」，行為上也變得比較緊張。此時，家長可以覺察自己的情緒，並將緊張的心稍稍放下，改為支持和體諒，可以令孩子感受到你與他同行。孩子成長路上難免會遇上一些風浪，如果家長可以保持鎮定以陪伴他們，讓家中成為他們平靜的避風港，即使面對逆境亦會感到踏實一點。

最後，現時社交媒體接觸面甚廣，小學生、中學生都能擁有一個帳戶，對於孩子心理質素的影響力甚高。縱然孩子關注的熱話可能對家長而言非常陌生、甚至古怪，家長亦應視之為了解孩子的其中一個渠道。家長可以主動了解社交媒體的潮流，但不宜過度干涉甚至要審視子女的帳戶。反而，家長可以營造空間讓他們主動分享。當孩子與你分享時，不必急於評論，而是以好奇的心態了解孩子的價值觀、喜好。如果當中發現到不健康的資訊，或孩子的負面情緒，家長亦可以及早介入。

