推動醫療精益求精　共建和諧醫患關係

不下十載寒窗苦讀，加上無數日夜顛倒的工作日，是每位醫生培訓過程的寫照。除了經過連串學習進修，還要培育修養品德，方能行醫救人。因為「醫者」這個身分，遠高於個人的職業、地位、聲譽；兩邊肩膊上的無形重擔，肩負病患者的身心健康和對生命的盼望，另一邊是病人家屬及照顧者的期許與祈求。



撰文：醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗醫生



國家把每年的八月十九日，訂為中國醫師節，以激勵廣大衛生與健康工作者大力弘揚「敬佑生命、救死扶傷、甘於奉獻、大愛無疆」的崇高職業精神，進一步推動社會形成尊醫重衛的良好氛圍。今年已經是第八個中國醫師節，主題是「德馨於行，技精於勤」，節日不但體現對一眾衞生與健康工作者的肯定，同時亦鼓勵他們時刻銘記要不斷提升道德修養並增強服務能力，堅守醫德高尚、服務優良的座右銘。

香港的醫療界亦已連續兩年舉辦慶祝活動，藉著醫師節向本地的醫護人員致敬。本地醫療業界，包括衞生署、醫院管理局，香港醫學專科學院，本地兩所醫學院、香港中華醫學會及香港註冊中醫學會聯合主辦了慶祝大會。醫管局兩名優秀青年獎得主在慶祝大會上亦分享了從醫的初心，以及與病人難忘的互動時刻。

從小愛做手作的林欣婷，中學時特別喜愛木工科的切割拼合，悟出長大後的遠大夢想，她目前在雅麗氏何妙齡那打素醫院任職骨科副顧問醫生。她分享了行動不良病人接受關節置換手術後重拾活動能力的感動故事。另一名分享者，為瑪嘉烈醫院內科及老人科副顧問醫生陳家樂。他本身是血液及血液腫瘤科專科醫生，照顧無數地中海貧血患者，擔當他們在治療路上的最大後盾。

兩位年輕醫者分享的醫患故事，體現了醫者與病人的互相尊重與信任。病人的笑容與感謝激勵他們在醫療專業大道上要不懈努力，持續精進醫療技術，全力拯救生命，為病人提供適切治療。他們很珍惜公營醫療系統下的團隊合作，與同事們互相補足，並肩作戰，貢獻自己的力量造福更多病人。兩位醫生感謝中國醫師節肯定醫護人員的付出，更大的感觸，是感恩自己能夠成為醫生，發揮「健康所繫，性命相托」的醫者誓言。

只要有人的地方，就有醫療需要，願社會有更多有志有能力的新一代加入醫療健康行列，壯大擴闊醫者生力軍隊伍，傳承並持續提升本港一向高質高效的醫療服務。

