醫管局「智友集」以「許釋懷願．鋪安寧路」為題，舉行生死教育系列研討會，七月份的首場「憑愛豁然．存約釋懷」邀請了資深演員郭峰先生。他親述多年前太太外地罹患重病，短短十五天內經歷了三次開腦手術，並憶述太太不幸數月後離世，世界變得如冬一般灰暗，方向頓失。他明白太太對他的期許和心意從未消失，願以叮嚀轉化力量，憑愛豁然，學會如何面對失去和重建生活。



醫管局「智友集」於七月舉行首場生死教育系列研討會，當日病人、義工、家屬和職員淺嘗思考「預設醫療指示」。（醫院管理局圖片）

當日台下、線上四百多位醫管局病人、義工、家屬和職員，也被郭先生的真摯和歷程所撼動。參加者不少正帶病在身，亦有曾親歷生命無常，甚至家人離世後，遺憾在心，交流環節内慷慨敞開心扉，開腔分享。豁然談死，正正符合此系列分享會的目的，就是幫助大家試談喪親歷程，多談生前身後事，也開始關注何謂「預設醫療指示」、「預設照顧計劃」。故此，這場不僅是個人經歷的分享會，更是講者為大家面授了生死教育的一課，我們向講者致謝、致敬。

資深演員郭峰先生跟參加者深情分享個人經歷。（醫院管理局圖片）

「存約」是分享會的另一個重點，在於帶出早點表白對離世前就醫歷程的意願爲何重要。當天九成七參加者表示面對親人離世時，往往感到手足無措，希望家人能夠事前預設醫療指示；如此早點慶生、觸死，正可減少將來糾結內疚，最後日子更專注留下相聚的回憶。離世不能阻止，但存約釋懷，可表達對家人的愛。存約，是為了不留遺憾；釋懷，是為了繼續前行。

當日，超過半數參加者表示不太清楚「存約」的具體程序。下一場生死教育系列分享會將於十月中舉行，明愛醫院紓緩治療服務團隊將講解「預設醫療指示」和「預設照顧計劃」。而七月份分享會已可在智友集頻道線上足本重溫，錯過了或者希望了解更多有關生死教育的資訊，請瀏覽https://www.smartpatient.ha.org.hk/。

醫院管理局。（資料圖片）

