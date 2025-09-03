內地男涉訛稱有澳洲學位申請「高才通」　再缺席聆訊被充公30萬

內地男涉虛報持有澳洲商學士申請「高才通」，被控1項為取得入境證而安排作出虛假陳述罪。被告早前已缺席聆訊，案件押後至今（3日）在沙田裁判法院再訊，被告的私人代表律師指，被告原稱會出席今天的聆訊，惟律師行及其擔保人均無法與被告聯絡。署理主任裁判官鄭紀航應控方申請發出拘捕令，並充公被告共30萬元保釋及人事擔保金。



被告車余一（30 歲，持雙程證），被控一項為取得入境證而安排作出虛假陳述罪，指他於 2023 年 10 月 1 日或該日前後，在香港為取得入境證，即一張高端人才通行證計劃的入境許可，而安排作出明知為虛假或自己亦不信為真實的陳述，即在申請該入境證時，聲稱自己在 2017 年 7 月獲蒙納士大學頒授商學士學位。

被告車余一再次未能在沙田法院應訊，被充公30萬元現金及人事擔保。(黃浩謙攝)

律師指上周六仍有與被告聯絡

被告的私人代表律師指，本案於一星期前押後至今日再訊，當時被告有指示稱會出席今天的聆訊，惟律師樓及其擔保人最後可以聯絡到被告的日期為本年8月31日，即上周六，之後便與被告失聯。

充公保釋金及取消擔保

控方遂就此申請拘捕令及充公被告20萬保釋金及10萬元人事擔保，獲署理主任裁判官鄭紀航批准。鄭官又稱：「充公左啲錢先啦，睇下被逮捕之後有咩好講。」鄭官另指，在被告親身到法庭解釋前都不會給予保釋。

案件編號：STCC2587/2025