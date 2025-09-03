何東舜銘代亡母向澳娛追20億股息　辯方指涉司法管轄權　案件暫緩

何鴻燊胞妹「十姑娘」何婉琪早年離世，其遺產執行人兒子何東舜銘2019年入稟高院向澳娛、何鴻燊和「八姑娘」何婉鴻追討澳娛拖欠的股息，估計達20億元。被告欲申請終止聆訊，高等法院今（3日）於開庭處理。何東舜銘表示需時須送遞文件予澳娛，並表示不會繼續控告已故的「八姑娘」何婉鴻；代表已故何鴻燊的律師則認為，案件或牽涉司法管轄權問題，同時亦須候澳娛表明立場，暫委法官李律仁批准暫緩案件。



原告為何婉琪的遺產執行人何東舜銘、滿威利基金會文化交流有限公司和Mutual Stand Limited。被告分別為澳門旅遊娛樂股份有限公司(澳娛)、何鴻燊的遺產代理人Patrick Cowley及Lui Yee Man Rosalie、以及何婉鴻。

何東舜銘（中）就其母親「十姑娘」何婉琪生前數十年前的一筆投資興訴。（資料圖片）

何鴻燊的遺產代理人Lui Yee Man Rosalie（左）。(陳曉欣攝)

代表何鴻燊一方的資深大律師鍾偉滔。(陳曉欣攝)

緣起於何婉琪1962年的投資

原告在入稟狀指，何婉琪於1962年向何鴻燊支付2百萬元投資澳娛，惟她最終未獲得應得的配股。何鴻燊同意何婉琪由多名股東手上獲轉讓股份，其中20股來自何鴻燊。何婉琪於2005年，再向何鴻燊和何婉鴻，購入2股和10股澳娛。

澳娛自2007年停止向何婉琪支付股息

何婉琪自1962年起收到逾3.5億股息，惟澳娛自2007年起停止向何婉琪支付股息，而何鴻燊和何婉鴻轉讓的32股，亦未有正式轉讓予她。原告現要求法庭宣稱，何婉琪遺產持有的6,261股澳娛，另滿威利基金會文化交流有限公司和Mutual Stand Limited各持有1股；或遺產持有6263股澳娛股份。另三名被告需向原告支付拖欠的股息，以及原告的相關損失。根據原告早前發出的法律文件，原告估計該筆股息達20億元。

案件編號：HCA 37/2019