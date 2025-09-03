警隊護送組首位女鐵騎警長　憶入行刻苦鍛煉　駕馭重型電單車

駐守新界南交通部執行及管制組的女警長林麗娟，2013年成為警隊護送組（Force Escort Group，簡稱FEG）首位女性成員。這支團隊專責護送政要及國家重要文物，對駕駛技術與團隊協作要求極高，更將在11月舉行的第十五屆全國運動會中擔綱重任。



她接受警隊刊物《警聲》時坦言，駕馭重達290公斤的警用重型電單車極具挑戰，特別入行初期刻苦鍛煉體能與控車技巧，並在工餘時間加操訓練，以達到人車合一的境界。她在崗位的表現不時獲賞識，《警聲》提到，去年底一宗青沙公路交通事故獲事主公開網上致謝；2019年油麻地超市開槍案中的表現亦獲「花雞繩」嘉許綬帶。



林麗娟處理青沙公路交通事故專業表現獲事主讚揚。（警聲圖片）

初入行僅61公斤 駕馭290公斤重型電單車具挑戰

林麗娟在《警聲》表示，駕馭重達290公斤的警用重型電單車極具挑戰，初入行時對電單車操作並不熟悉，加上她體重僅61公斤，必須刻苦鍛煉體能與控車技巧，真正做到「四兩撥千斤」。無論是穿戴厚重裝備執勤，還是面對日曬雨淋的考驗，她始終堅持不懈，甚至利用工餘時間加操訓練，只為達到人車合一的境界。

這份堅持使她在嚴格遴選中脫穎而出，成為護送組中少數女性成員。她強調，每次任務都是團隊合作的完美體現。她指，雖然她們負責外圍護送，但能與要員保護組等專業團隊緊密配合，以整體協作安全高效完成使命，就是最大滿足。

於青沙公路快速處理交通事故獲讚

她的專業精神同樣體現在日常工作中。去年底在青沙公路巡邏時，她不僅迅速處理交通事故，更主動擔任翻譯協助事主溝通，僅用20分鐘便圓滿解決問題。事主事後透過社交平台致謝，特別稱讚她「高效而不失溫暖」的處理方式。她表示，每位警察都會做的份內事。

油麻地超市開槍案表現 獲「花雞繩」嘉許綬帶

而她制服上的「花雞繩」嘉許綬帶，見證着她在2019年油麻地超市開槍案中的英勇表現。當時擔任西九龍衝鋒隊警長的她，在巡邏時發現一名持刀男子正前往超市尋仇，立即與同僚下車追截。他們衝進超市時，男子已用刀擊中經理頭部。她與同袍擎槍警告無效後，同袍最終開槍制服兇徒。遇襲經理最終康復，並親自向警方表達感激。

展望即將到來的全運會，她表示，期待在護送崗位上見證歷史時刻，深信警隊不僅展現高效的「香港速度」，更蘊含「心繫社會」的人情溫度，只要同心協力，定能圓滿完成任務。