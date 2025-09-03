警港島打擊白牌車拘2男司機　扣查Benz及Tesla私家車

港島總區交通部展開打擊非法載客取酬（俗稱「白牌車」)的行動，今日（3日）派員喬裝乘客，由筲箕灣分別登上兩輛私家車，在抵達目的地後，拘捕兩名分別49及61歲的本地男司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」，涉案私家車分別為Benz及Tesla，亦被扣查作進一步檢驗。



涉案私家車分別為Benz及Tesla，被扣查作進一步檢驗。(黃偉民攝)

警方呼籲市民出行時應選擇合法的公共交通工具，如相關車輛沒有有效的出租汽車許可證，非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有的保障。

根據香港法例第374章《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途；首次定罪可判罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。涉案車輛的牌照亦可予暫時吊銷6個月至12個月。