Foodpanda南亞送貨員8號波下班時受傷　高院裁僱主需賠逾134萬

Foodpanda一名南亞裔送貨員，在送遞最後一單後，天文台掛起八號風球，送貨員繼續駕駛其電單車回家時發生意外，因骨折導致四頭肌肉萎縮，無法再做送貨工作。他認為僱主應就其受傷賠償。僱主卻指送貨員明知天氣惡化，仍選擇駕電單車回家，員工應負更大責任。案件早前在高等法院審理，法官李樹旭今（3日）下判辭，裁定Foodpanda須負8成責任，並需賠償送貨員逾134萬元。



原告KHAN FAROOQ AHMED，被告為Foodpanda母公司DELIVERY HERO FOOD HONG KONG LIMITED。

原告KHAN FAROOQ AHMED稱在號風下受傷，在高等法院向僱主索償。(黃浩謙攝)

曾收通知提醒8號風球下要衡量情況

判詞透露，原告案發時48歲，是Foodpanda的僱員，平日駕電單車工作。意外發生在2020年8月18日，當日颱風「海高斯」襲港。Foodpand在當晚9時15分，曾透過Telegram頻道提醒送貨員，若掛8號風球，車手送餐要衡量能否安全完成訂單，又指系統在8號風球生效後，會暫停營運。

駕車回家途中摔倒受傷

天文台在當晚10時40分掛起8號風球，原告稱他當時不知已掛了風球，並風球懸掛約18分鐘後，完成最後1張訂單，便決定駕車回家。惟路上被一陣強風吹倒，他失平衡摔倒在路上，背部、右膝和手指受傷。

質疑容許員工8號風球下接單構成不安全

原告律師質疑，Foodpanda沒遵守惡劣天氣下的工作守則，及未能暫停原告的工作，又指Foodpanda系統容許員工在8號風球即將發出前接單，構成不安全。

被告指原告明知天氣惡化仍駕車亦需負責

被告反駁指要求他們向員工發出具體指示不實際，又指原告明知天氣惡化，仍選擇駕車，僱主亦無法阻止。此外，他們亦不同意工作系統有不安全，認為原告應負意外85%的責任。

官指被告漠視送貨員的收入與訂單掛鈎

法官分析指，合約列明，當僱員在黑雨或8號風球下接單，即同意在上述天氣下送餐，若員工在風球生效下正在送餐，即默示能夠繼續送餐，未能送遞者須通知僱主，並表明理由。Foodpanda亦指，原告有不接訂單的自由。

法官批評，送貨員的收入和表現評分，與他們完成的訂單數目直接掛鈎，被告卻漠視這個情況，特別是在颱風下訂單會大增，是最繁忙的時段，被告指車手有自由在繁忙時間不接單是違反常理，不符合約條款，認為被告的工作系統並不安全。

被告明顯違反勞工處的惡劣天氣工作指引

法官又認為，被告明顯違反勞工處的惡劣天氣工作指引，被告的僱佣合約要求員工在8號風球下工作，是試圖繞過處方指引，令原告在意外中受傷。但法官亦不接納原告聲稱曾到酒店大堂暫避，卻遭保安員趕走的說法，且他選擇在極端天氣下駕車，亦需負部份責任，故裁定原告需就意外負20%責任，被告則佔80%。

原告意外中右膝及手掌骨骨折

賠償額方面，原告意外中右膝蓋骨和右手掌骨第四節骨折，需進行手術。他其後因膝蓋等感痛楚而再入院，亦曾接受職業治療和物理治療，以及被診斷有創傷後壓力症。

意外後影響駕駛亦影響其將來收入

原告稱他原本月入2.8萬元，扣除4000元「養車」費，淨收入約2.4萬元，他因意外獲14個月病假。原告意外後右腳四頭肌肌肉流失，影響其駕駛和長時間步行的能力。以原告的背景，只能從事如保安或物業管理工作。月薪只有約1.4萬元，收入有所減少，連同痛楚、痛苦及生活便利損失(PSLA) 等賠償，及原告與被告所負的責任比例，認為原告可獲賠償134.8萬元。被告並需支付訟費。

案件編號：HCPI 65/2022