網約車規管｜司機只可駕駛名下登記私家車營運　禁租車或揸老闆車

【網約車／高德打車／滴滴出行／Uber】網約車規管框架出爐，政府向立法會提交網約車服務條例草案，引入網約車服務的規管制度，涉及平台、司機及車輛。早前有內地黑工殺入網約車平台，草案其中一條便提到，只有個人名義登記的私家車方可申請車輛許可證，並須由登記車主駕駛其登記車輛「搵食」，否則即屬違法，最高可罰款一萬元。 換言之，網約車司機不可租車或擅取老闆車營運。



此外，若司機或車輛透過無牌平台提供網約車服務（即駕駛白牌車），除了必須負上刑罰外，其車輛許可證或駕駛許可證將取消。法庭視乎案件的嚴重程度，可取消違規司機的駕駛執照資格，釘牌由不少於一年至不多於三年。



政府向立法會提交網約車服務條例草案，司機只可駕駛名下登記私家車營運。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府向立法會提交網約車服務條例草案，司機只可駕駛名下登記私家車營運。（資料圖片／梁鵬威攝）

網約車司機申請日期前5年內不可有嚴重交通定罪記錄

為保障市民安全和權益，當局建議駕駛許可證申請人、即司機，須符合一定要求：駕駛許可證不得轉讓，為期五年，如符合相關要求如司機駕駛記錄保持良好，許可證可獲續期，續期次數不設上限。

網約車駕駛許可證申請人條件：

．年滿21歲；

．持有香港永久性居民身分證；

．持有私家車或輕型貨車正式駕駛執照最少一年；

．申請日期前五年內無嚴重交通定罪記錄；以及

．在申請日期前的指定限期內通過指定測驗和完成職前課程等。



已持有的士駕駛執照的人士無須另行通過測驗或修習職前課程，便可向運輸署申請。法例賦權運輸署署長可批准或拒絕駕駛許可證的申請。

車輛許可證只限司機名下車輛 以確保服務質素

為了避免車輛許可證被視作一種具炒賣價值的資產，以致忽略確保網約車服務質素的重要性，只有個人名義登記的私家車可申請車輛許可證，日後須由該私家車的登記車主，駕駛相同的私家車提供網約車載客服務，即人及車「綑綁」。

因此現時網約車司機租車、借用親友車輛或擅駕老闆車營運，將來都屬違規；或是人及車無「綑綁」關係，都不合法。

為了避免網約車車輛許可證被視為炒賣資產，只有個人名義登記的私家車方可申請車輛許可證，只可由該私家車的登記車主駕駛。（資料圖片／梁鵬威攝）

換言之，一旦涉及以下情況都屬於犯罪，可被處以罰款及監禁，包括︰

1. 若車輛或司機沒有相應的許可證，或沒有透過持牌平台提供預約服務，同屬犯罪，首次定罪可罰款1萬元和監禁半年，再次定罪可罰2.5萬元及監禁1年。

2. 如某司機持有網約車駕駛許可證，但私家車沒有車輛許可證，除了必須負上第一點的刑罰外，其網約車駕駛許可證將會被取消。

3. 若司機或車輛透過無牌平台提供網約車服務（即駕駛白牌車），除了必須負上第一點的刑罰外，其車輛許可證或駕駛許可證可被取消。法庭視乎案件的嚴重程度，可取消違規司機的駕駛執照資格，不少於一年、不多於三年。

（資料圖片）

駕駛白牌車可被吊銷駕駛執照資格最多3年

文件建議，當局應規定所有提供網約車服務的私家車，必須領有網約車車輛許可證；而所有駕駛網約車的司機，亦須持有網約車駕駛許可證。