佐敦註冊中醫莊世華被捕　涉處方含未標示西藥成份藥膏

衞生署周四（4日）公布，佐敦嘉賓大廈註冊中醫莊世華涉嫌向病人處方含有未標示西藥成份的藥膏，於當日被警方依涉嫌非法管有第1部毒藥，以及未經註冊藥劑製品拘捕。署方呼籲，市民如曾獲處方該款藥膏應停止使用，如有不適或懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。



2025年9月4日，佐敦一名註冊中醫涉嫌向病人處方含有未標示西藥成份的藥膏被捕。（政府新聞處圖片）

衞生署表示，早前根據情報，突擊註冊中醫莊世華的處所，並檢獲一批藥膏。政府化驗所的檢驗結果顯示，一款沒有標籤的黃色藥膏樣本含有未標示西藥「醋酸地塞米松」、「咪康唑」及「撲熱息痛」成份。因應化驗結果，衞生署周四通知警方進行拘捕。

含皮質類固醇可致嚴重副作用

署方表示，「醋酸地塞米松」屬皮質類固醇，為第1部毒藥及處方藥物，用於治療炎症，不適當使用皮質類固醇可引致嚴重副作用，例如庫欣氏症候群，即出現圓臉及肌肉萎縮等病徵。

「咪康唑」亦為第1部毒藥，常用於治療皮膚受真菌感染的藥物，外用可引致皮膚痕癢、刺激性及過敏反應等副作用。「撲熱息痛」普遍用作退燒及鎮痛，使用過量可引致肝臟及腎臟受損。

衞生署會繼續調查事件，並已要求涉事中醫通知曾獲處方上述藥膏的病人，停止使用該藥膏。