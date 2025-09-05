肝病專家黎青龍醫生不服被裁定不小心駕駛罪　上訴獲判得直獲撤罪

肝病權威專家、港大醫學院榮休教授黎青龍，涉4年前開車時，未有停車讓路，先讓另一輛私家車駛過，令兩車發生碰撞。經審訊後，黎被裁定不小心駕駛的傳票罪成，遭罰款2000元。他就定罪提上訴，高等法院法官潘兆童今(5日)頒判辭，指黎駕車右轉時車速平穩，反而另一輛私家車的車速甚快。法官認為黎或不能確定另一車會加速並想爬頭，認為未能證明黎屬不小心駕駛，裁定黎上訴得直，撤銷定罪。



上訴人黎青龍，被控於2021年5月31日於港島白筆山道(西行)與紅山道交界，在道路上不小心駕駛。涉案時黎駕駛的車輛，由紅山道右轉入白筆山道。原審裁判官朱文翰認為，黎駕駛的車輛應該停在分隔線前，讓涉案的另一輛車在白筆山道駛過。但黎未有這樣做，反而繼續右轉，令另一輛車收掣不及，撞到黎的車，令兩車損毀。

香港大學肝病權威黎青龍就不小心駕駛罪上訴得直。（資料圖片/歐嘉樂攝）

黎質疑原審裁判官引錯法例

黎質疑原審裁判官錯鋘引用《道路使用者守則》的章節，因此錯誤裁定涉案的另一車使用大路的優先使用權。潘官在判辭指，原審裁判官引用的章節，是針對司機在讓路線前及轉右前的情況，黎駛出路口後，已不適用。

潘官指黎當時難判斷另一車會超前

潘官又指，涉案的另一車快速駛近時，黎駕駛的車已開始進入白筆山道西行線。潘官稱不能確定，一個合理謹慎的司機，可以預期另一車會加速並想超前。黎當時的車速平穩，並無加速，並非原審裁判官所指：「鬥快先駛入右轉的行車道。」

法例只要求駕駛時採取合理謹慎態度

法官認同黎所指，法例只要求司機駕駛時採取合理謹慎的態度，並非吹毛求疵，追求完美。根據涉案行車紀錄儀影片，黎駛出路口至發生碰撞，只有約3秒。事發後當然可以指若黎選擇停車，可避免意外。但要判斷並不是黎有否採取方法避免意外，而是其駕駛態度有沒有遜於一個謹慎合理司機的水平。因此裁定黎上訴得直，撤銷定罪。

案件編號：HCMA239/2022