演藝學院高層見學生　稱無阻創作自由　據悉交代就近期事件炒人

香港著名編劇莊梅岩連日在社交平台發文，公開遭母校演藝學院抽走訪問，以及被校董會阻止在其編寫的《奮青樂與路》上台謝幕。演藝學院昨日向學生發訊息，指就社交媒體有關學校的報道，學院高層希望與學生見面溝通，臨時安排今日下午會面，形容屬「特殊情況」安排。校董會主席楊傳亮在會上提到，「我唔係一個畀政府空降係依個主席位嘅人」，強調在任一年，無遏制學生任何創作自由。



據了解，會上校方高層無直接提到莊梅岩事件，僅稱校方關心學生，所以安排與學生對話，當中提到就近期事件「炒咗一個人」，但未有明言解僱何許人。演藝學院傍晚發新聞稿表示，就近日有關學院的報道，稱「有關部門在內部溝通及處理流程確有未盡完善之處」，團隊汲取經驗並檢討相關機制，確保與所有合作伙伴保持清晰、透明的溝通。



演藝學院校董會主席楊傳亮、校長陳頌瑛等下午與學生會面。

校董會主席：我唔係一個畀政府空降依個位嘅人

演藝學院校董會主席楊傳亮、校長陳頌瑛等，下午兩時在校園「drama lab」舉行，會面約大約一小時，有約百學生出席。

獲政府委任的楊傳亮在開首發言時提到，「我唔係一個畀政府空降係依個主席位嘅人」，出任主席前已服務演藝七年，掌握學校長處及優秀地方，「當然亦有需要進步嘅地方」，期間從無表示要遏制學生的學習範圍、創作自由。

他指，出任主席一年間，亦「從無直接、間接、明示、暗示對你哋嘅學習範圍同埋你哋嘅創作係有任何遏制。」他指，校董會應將日常的教學事務交給老師決定，「而唔係我哋去決定你哋嘅課程」。

據悉校方稱就「近期事件」解僱一人

據了解，會上校方高層無直接提到莊梅岩事件，僅稱校方關心學生，所以安排與學生對話，當中提到就近期事件「炒咗一個人」，但未有明言解僱何許人。有學生問及創作空間還有多大，有高層稱，堂上會交由老師同學生協商，確保學生有一個安全空間去學習及創作。

多位記者在會議地點門外守候，活動完結後，學生散場時，有職員多番阻撓記者，更試圖以手阻擋鏡頭，校方高層則未有從正門離開，拒絕會見記者。大部分學生均不願多談會上內容及評論。

演藝學院校董會主席楊傳亮與學生會面。

校長陳頌瑛等下午與學生會面。

稱內部溝通及處理流程未盡完善

莊梅岩連日在社交媒體發表帖文，其母校演藝學院在去年校董會換屆後，近半年遭到校方審查和不合理對待，包括抽起校友訪問影片，和要求她不能在其編寫的《奮青樂與路》上台謝幕等。

演藝學院發新聞稿表示，就近日有關學院的報道，「有關部門在內部溝通及處理流程確有未盡完善之處。」學院指，團隊汲取經驗，會積極檢討相關機制，並就未來在所有項目的執行上，將更加注重細節，確保與所有合作伙伴保持清晰、透明的溝通。

校方指，演藝學院EXCEL對 《奮青樂與路》製作十分重視，並感謝各創作和製作團隊成員的付出及努力。往後此劇的公演，亦期望能繼續啟發更多年青人對表演藝術的熱愛及支持。

校方續指，學院使命是培育新一代的年青表演藝術家，並就香港及區內文化藝術發展作出貢獻。學院會繼續致力透過製作高質素的作品及課堂教學，讓學生獲得豐富和全面的學習經驗。