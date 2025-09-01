編劇莊梅岩公開信指演藝學院校慶訪問疑被消失

【舞台劇】《最後禮物》《短暫的婚姻》編劇莊梅岩今（1日）在社交媒體發表一封致母校香港演藝學院（HKAPA）的公開信，指控校方在其40周年校慶的傑出校友訪問系列中，將她的影片無故抽起，且從未通知。她批評校方做法荒誕、粗暴且不尊重，要求校方在三日內回應，事件引發藝文界廣泛關注。



莊梅岩在信中附上一張黑白照片，寫上「莊梅岩 香港演藝生涯 2001-2025」，並表示這封信或會成為她在香港演藝生涯的「墓誌銘」，但她亦無憾。

表示遭演藝學院「侮辱」

根據莊梅岩的公開信，她於去年五月接受演藝學院學生招募拓展處（SRCE）邀請，參與名為《機智的演藝生活》的校慶40周年校友系列講座拍攝。儘管當時因家人健康問題已謝絕所有訪問，但本著為母校盡力的心，她仍答應參與，並在去年六月到校拍攝了三至四小時，亦按要求提供了大量個人照片。

演藝學院早於今年一月已將《機智的演藝生活》的校慶40周年校友系列影片上載小紅書（香港演藝學院小紅書截圖）

然而，事隔近一年，莊梅岩於上月主動向校方職員查詢，才被支吾以告，指校方早於今年一月已將系列影片上載至小紅書，但她的影片「上載不了」。莊梅岩在信中寫道，更讓她無法接受的是，一個不包含她訪問的影片系列，已在今年四月於香港的社交平台上載完畢，整個過程她全不知情。

莊梅岩曾在訪問中表示：「佢哋成日話紅線、紅線，紅線喺邊冇人知、好含糊。」（黃寶瑩攝）

「禮貌呢？尊重呢？真把我棄之如敝屣，連一個人應有的禮儀都不顧。」莊梅岩在信中悲憤地表示，若非她主動追問，便會一直被蒙在鼓裡。她形容這種對待是「一種侮辱，來自我的母校」。

曾七度獲頒「最佳劇本獎」

莊梅岩的作品以深刻的人性刻劃和敏銳的社會洞察力見稱，是香港最重要的劇作家之一。她的創作屢獲殊榮，至今已七度獲得香港舞台劇獎「最佳劇本獎」，並曾獲香港藝術發展局頒發「年度最佳藝術家獎（戲劇）」。

《最後禮物》禮物（海報）

她的作品題材光譜極廣，有描寫都市男女情感的《短暫的婚姻》，亦有探討家庭關係與生死議題的《最後禮物》。

要求校方三天內回應

莊梅岩在信中提出強烈質疑，為何影片無法上載至一個「非官方社交平台」，就要被整個訪問系列剔除。她指出自己今年三月曾到訪中國敦煌，能夠自由出入境，認為校方作出取消決定，令她極度失望痛心。

莊梅岩對校方作出取消決定感痛心。（資料圖片／高仲明攝）

為此，莊梅岩要求校方在三個工作天內書面回應連串質疑，包括質問究竟是誰下達「取消」的決定；校方為何在事件中從未主動通知她，當中是否存在不尊重；以及如果整件事純屬溝通誤會，校方是否願意向各部門澄清。

莊梅岩在信中亦提到，自2016年起，她便一直隱姓埋名捐款為演藝學院設立獎學金，以此強調自己對母校除了舊恩，更有莫大的信任和期盼。截至發稿前，香港演藝學院尚未對此事作出公開回應。