尖沙咀食肆「蠔埕」爆食物中毒　7男女進食生蠔等海鮮後腹痛肚瀉

衞生署衞生防護中心今日（5日）表示，正調查3宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及7人，他們先後於上月20日、25日及29日，到尖沙咀食肆「蠔埕」用餐，分別於9至34小時後出現腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵，其中5人曾經求醫，但全部毋須入院治療。中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。



衞生署衞生防護中心今日（5日）表示，正調查3宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及7人。（資料圖片）

衞生防護中心表示，受影響的一男六女年齡介乎25歲至50歲，他們分別於8月20日、25日及29日在尖沙咀彌敦道176號The Nate 二樓A號舖初心x Tapa Room的「蠔埕」用餐，分別於9至34小時後出現腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵。其中5名受影響人士已求醫，全部毋須入院留醫。

蠔埕有售生蠔及其他海產刺身等食物。(蠔埕FB圖片)

初步調查顯示，受影響人士曾於上述食肆進食同款食物，包括生蠔、琵琶蝦或瀨尿蝦等海鮮。衞生防護中心和食物環境衞生署人員（包括食物安全中心和環境衞生部人員）已到涉事餐廳調查，檢視食物烹調流程和衞生，並抽取食物及環境樣本作化驗。

​受影響人士可能因進食生的海產和未經徹底煮熟的食物而食物中毒。食物安全中心已即時指示有關處所暫停供應涉事食物、清洗消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。衞生防護中心及食物安全中心的調查仍然繼續。

要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

避免進食生的海產；



小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；



如需製作以未經徹底煮熟的蛋為用料的菜式時，應選用經巴士德消毒的蛋、蛋製品或蛋粉；



光顧可靠及有牌照的食肆；



火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；



在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；



使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；



不要光顧無牌食物檔；



飲用經煮沸的水；



高危人士（包括免疫力較低的人、長者、孕婦及幼童）患食源性疾病的風險較高，故不應進食生或未經徹底煮熟的食物；



不要試圖用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及



進食前及如廁後要洗手。

