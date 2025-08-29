台式餐廳「火火雞肉」涉醬料製作及貯存不當　4人進食後腹痛肚瀉

位於九龍灣淘大商場的新開業台式餐廳「火火雞肉」涉兩宗食物中毒個案群組。有4名男女上周六（23日）在該餐廳共同進食台式醬雞飯和紅蔥醬雞飯，約11至15小時後出現腹痛和腹瀉等病徵。​衞生防護中心調查顯示，有關醬料過早製作和在不適當溫度下貯存過久。食安中心已指示餐廳暫停供應涉事食物及清洗消毒該處所。



「火火雞肉」今晚（29日）於社交媒體回應有關新聞表示，已全面配合食安中心清潔消毒，涉事菜式已暫停供應，餐廳現時營運正常。



位於九龍灣淘大商場的餐廳「火火雞肉」涉兩宗食物中毒個案。（火火鷄肉Instagram相片）

兩宗個案群組共涉及1男3女，年齡介乎26歲至33歲。他們於8月23日在九龍灣牛頭角道77號淘大花園淘大商場第二期地下「火火雞肉」用膳後，約11至15小時後出現腹痛和腹瀉等病徵。所有受影響人士沒有求醫，情況穩定。

衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾於上述食肆進食共同食物，包括台式醬雞飯和紅蔥醬雞飯。衞生防護中心指出，有關食物醬料過早製作和在不適當溫度下貯存過久。食物安全中心則表示，已即時指示有關處所暫停供應涉事食物及清洗消毒處所，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

火火鷄肉threads回覆截圖。

「火火雞肉」今晚（29日）於社交媒體回應有關新聞表示，已全面配合食安中心清潔消毒，涉事菜式已暫停供應，餐廳現時營運正常。

「火火雞肉」為人氣連鎖台灣料理品牌「那個」開創的全新餐飲品牌，據了解，該店於近期新開業。