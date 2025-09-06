古洞地盤男工墮斃｜發展局：已暫停涉事承建商的工務工程投標資格

發展局表示，就周四（4日）在古洞公營房屋建築工地發生的致命工業事故，涉事承建商是發展局認可公共工程承建商名冊內的承建商。有關事故正由勞工處調查並會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從名冊內除名。



現場為古洞北第19區1A及1B公營房屋發展計劃地盤。（蔡正邦攝）

發展局表示，局方作為政府工務工程服務採購方，一向十分重視名冊內的承建商在其轄下所有建築工地（不論是政府工務工程建築工地與否）的安全表現。局方周五（5日）已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格。

承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按獨立安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施。待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於暫停投標資格期內的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。

勞工處現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該名冊內除名。