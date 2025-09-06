疑被騙柬埔寨休班警已辭職　周一鳴：派員非營救　是了解情況

一名休班男警早前懷疑被騙到柬埔寨，警方早前派員到當地協助，周四已返港。警務處處長周一鳴表示，警方派了4人去柬埔寨，強調「唔係營救」，而是了解情況，案件已交由有組織罪案及三合會調查科，即俗稱「O記」跟進。他又透露，該名休班警已遞交辭職信。



一名休班男警早前懷疑被騙到柬埔寨，他周四已返港，(資料圖片)

早前一名休班警務人員請假回內地後失蹤，疑被帶往柬埔寨詐騙園區，脫困後致電同僚求助。（詳見另稿）

警務處處長周一鳴早上出席警察學院結業會操後表示，警方派了4人前往當地，已安排他返回香港，強調「唔係營救，主要了解番個情況」。他感謝柬埔寨當局、柬埔寨駐港機構，外交部特派員公署、當地中國大使館及本港入境處。

被問到該名休班警為何由廣西，再輾轉去到東南亞，他指，案件已交由有組織罪案及三合會調查科跟進，目前尚在調查，暫時未能透露細節。

衝燈重創途人督察被判社服引爭議 稱尊重法庭判決

另外，一名30 歲男警務督察，於2023年凌晨休班時，持「P牌」駕駛私家車，因衝燈重創女途人，被判240小時社會服務令。(詳見另稿)

有意見批評判刑較其他同類案件輕，被問到案件會否對警方形象有影響、涉事警員會有何處分，周一鳴表示，不方便評論判刑，稱尊重法庭的判決，相法官已周詳考慮所有因素去決定判刑。他指，警方後續會按既定機制處理，即法律程序完成後作出覆檢，包括會否有紀律處分。