六合彩8000萬頭獎｜多人到投注站碰運氣　有市民盼中獎做醫學研究

新馬季周日（7日）開鑼，馬會特設開鑼金多寶，於今晚（6日）攪珠，如以10元一注獨中，可獲達8000萬獎金。不少市民都想以小博大碰碰運氣，荃灣荃錦中心的投注站內，每個櫃檯前都有約20人排隊，不過人龍未長至投注站外。市民林先生表示，如中頭獎，會把獎金投入醫學研究。



記者今午到荃灣荃錦中心的賽馬會投注站視察，投注站內五、六個櫃檯前都排滿人，每條隊伍持續有約20人左右。亦有市民透過自助機購買六合彩彩票。不過現場人龍未長至排出投注站外。

林先生指以往一直有買六合彩，每次花20元至30元左右。他表示，自己從事醫學研究，主要研究白血病等，如果幸運地獨中頭獎，會將獎金投入研究。

市民鄭先生稱如中獎 會考慮移民

鄭先生就表示，會先去一趟旅行「玩咗先算」，再有餘錢便會考慮移民，不留在香港。他的兒子則說中獎後想買一部iPad平板電腦，然後再買智能電話iPhone 16。

有市民花百多元買六合彩

另一名不願具名的市民被問到會如何花獎金時，他說「未諗到」，或會用獎金做善事；又指「邊有咁好彩中到呀」。他今次大約用了百多元買六合彩彩票。

