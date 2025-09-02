8000萬頭獎六合彩｜首次開鑼金多寶周六攪珠 即睇最旺號碼投注站
撰文：倪清江
新馬季下周日（7日）開鑼，馬會本周六 ( 6日）晚首度推出六合彩開鑼金多寶，特備 6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。
馬會表示，過去20年於馬季開鑼前舉行的六合彩攪珠中，攪出次數最多的號碼是34號，共攪出過6次，其次是3、5、8、15、16、32及35號，各出現過5次。至於在開鑼前「出產」較多頭獎彩票的投注站，在27次中，有約15次在西面投注站售出，當中以油尖旺區及屯門區各佔4次最多。
今晚（2日）攪珠頭獎無人中，二獎有6.5注中，每10元一注派彩415,510元。開鑼金多寶獎券已於今晚攪珠後，在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日（6日）晚上9時15分。為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定於9月4日的攪珠將不會舉行。
馬會表示，為持續優化顧客購票體驗，「馬會投注三合一」應用程式的六合彩頁面已新增「自選號碼」及「運財號碼」按鈕，顧客只需一鍵即可快速加入心水或運財號碼。
