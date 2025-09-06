8000萬頭獎六合彩｜開鑼金多寶今晚首攪珠　一號碼歴年攪出最多次

新馬季周日（7日）開鑼，馬會今晚 ( 6日）首度推出六合彩開鑼金多寶，特備6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計可獲多達8,000萬元。



馬會表示，過去20年於馬季開鑼前舉行的六合彩攪珠中，攪出次數最多的號碼是34號，共攪出過6次，其次是3、5、8、15、16、32及35號，各出現過5次。而開鑼前「出產」較多頭獎彩票的投注站，27次中有約15次在西面投注站售出，尤其油尖旺區及屯門區產出次數最多，各佔4次。



開鑼金多寶獎券在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日（6日）晚上9時15分。

34號為近20年馬季開鑼前六合彩攪珠最旺號碼

馬會為迎接周日新馬季，首次推出六合彩開鑼金多寶為，特備6,000萬元金多寶，由於多期頭獎無人中，累積多寶已有約3,000萬元，故馬會只需從儲備中多撥出約3,000萬元。

馬會指若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會多達8,000萬元。

馬會翻查過去20年於馬季開鑼前舉行的六合彩攪珠中，攪出次數最多的號碼是34號，共攪出過6次，另有7個號碼攪出5次。

（馬會提供圖片）

累計攪出最多次數六個號碼：30、49、24、22、13及35

至於49個號碼累積攪出次數，只有兩個號攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現506次，但只領先49號多一次；排第三位為24號，攪出496次；第四位為22號，攪出490次；第五位為攪出486次的13號；35號以481次排第六。

五大冷門號碼依次：19、41、23、25及43

19號以攪出424次居尾，成為最冷門號碼，其次為41號（攪出433次）、23號（攪出435次）、25號（攪出436次）及43號（攪出439次）。

六合彩49個號碼累積攪出次數。（馬會網頁圖片）

十大幸運投注站今年未有「進帳」 士丹利街投注站仍居首

至於十大幸運投注站，今年截至6月底都未有「進帳」，中環士丹利街投注站仍以47次居榜首，其次為屯門市廣場，累計有44次。馬會為保障中獎者利益，幸運投注站中獎資料會在攪珠後60日才更新，現時不少幸運兒網上投注，幸運投注站「中獎」次數也減少。

累計售出頭獎彩票的十大幸運投注站。（馬會網頁圖片）

馬季開鑼前攪珠 九龍西及新界西投注站特旺頭獎彩票

馬會翻查近20年馬季開鑼前5次六合彩攪珠結果，有27次有幸運兒中頭獎，特別旺西面投注站，當中各4次的頭獎彩票在油尖旺區及屯門區投注站購買，另荃灣、葵涌、美孚及長沙灣投注站各佔一至兩次。

「馬會投注三合一」應用程式新增「自選號碼」及「運財號碼」按鈕

馬會表示，為持續優化顧客購票體驗，「馬會投注三合一」應用程式的六合彩頁面已新增「自選號碼」及「運財號碼」按鈕，顧客只需一鍵即可快速加入心水或運財號碼。

「馬會投注三合一」應用程式的六合彩頁面已新增「自選號碼」及「運財號碼」按鈕。(馬會提供圖）

