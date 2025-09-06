六合彩結果｜開鑼金多寶一注獨中獲橫財8000萬元　攪珠結果有得對

【六合彩結果／馬會／金多寶】新馬季明日（7日）開鑼，馬會首度推出六合彩「開鑼金多寶」，今晚 ( 6日）9時30分攪珠，特設6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，幸運兒可得到8,000萬元。晚上9時15分已截止投注，投注總額有逾1.65億元（165,163,766元）。下文列出攪珠結果號碼。



六合彩8,000萬開鑼金多寶9月6日晚上攪珠，灣仔軒尼詩道投注站下午大排長龍。（廖雁雄攝）

今晚第97期攪出結果為︰6、19、22、23、34、43；特別號碼為︰11

8000萬頭獎六合彩｜連續5期頭獎都無人中

馬會為迎接明日（7日）的新馬季，首次推出六合彩開鑼金多寶，特設6,000萬元，由於連續5期頭獎都無人中，金多寶已累積約3,000萬元，馬會只需從儲備中撥出約3,000萬元。

8000萬頭獎六合彩｜歷年馬季開鑼前最旺號碼「34」

過去20年馬季開鑼前舉行的六合彩攪珠，攪出次數最多的號碼是34號，共攪出過6次，另有7個號碼攪出5次。

（馬會提供圖片）

