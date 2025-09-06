流感｜兩男童染甲流留醫深切治療部　一人另感染新冠併發呼吸衰竭

衞生署衞生防護中心今日（6日）公布兩宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，其中一名10歲男童同時感染新冠肺炎；兩名病人目前仍然留醫，他們就讀的兩間學校近日都沒有出現流感爆發的情況。中心呼籲市民，尤其學童和家長，重視個人及環境衛生，並積極參與季節性流感疫苗接種計劃。



衞生署衞生防護中心今日（6日）公布兩宗兒童感染甲型流感的嚴重個案。（資料圖片）

首宗個案涉及一名10歲男童，他過往健康良好，於9月3日起出現發燒、咳嗽、氣促和喉嚨痛等症狀，翌日入住瑪麗醫院兒童深切治療部。經檢測，男童確診感染甲型流感（H1）及COVID-19，臨床診斷為甲型流感同時感染COVID-19病併發嚴重肺炎及呼吸衰竭。男童沒有外遊紀錄，其家居接觸者目前沒有出現病徵。他曾於去年十月接種流感疫苗。

另一名8歲男童則於9月4日起出現發燒、咳嗽、頭痛、嘔吐和抽搐，昨日（5日）入住屯門醫院兒童深切治療部。檢測結果顯示，男童感染甲型流感（H3），臨床診斷為甲流併發腦病變及休克。該男童曾於8月31日到深圳，一名同行家人於9月2日出現輕微呼吸道病徵，求醫後毋須入院。男童未曾接種流感疫苗。

中心指，兩名男童目前仍在留院治療，他們就讀的學校近日沒有流感爆發個案。

其中一名10歲男童確診甲型流感同時感染新冠，併發嚴重肺炎及呼吸衰竭，目前留醫瑪麗醫院兒童深切治療部。(資料圖片)

中心總監徐樂堅指出，接種流感疫苗是預防流感的首要措施，能有效降低嚴重併發症及死亡風險。他又指，連同今日公布的兩宗個案，開學至今已有3宗兒童感染流感的嚴重個案；自今年1月起，中心共接獲14宗兒童流感重症個案，當中10人未接種2024/25季度流感疫苗。徐樂堅表示，希望家長在新學年參與季節性流感疫苗學校外展活動，或自行安排子女到家庭醫生接種流感疫苗，加強保障學童健康。

中心又指，新學期開始後，學校流感樣疾病爆發個案顯著增加。中心錄得在學校爆發的個案由八月最後一周的四宗，上升至本周首六天的14宗，共涉及18宗，幼稚園／幼兒中心有5宗、小學有8宗，中學亦有5宗。

徐樂堅指出，流感疫苗是預防流感的首要措施，能有效降低嚴重併發症及死亡風險。（資料圖片/黃浩謙攝）

中心最後表示，香港今年夏季未出現流感高峰期，但根據監測數據，本地流感活躍程度正上升，並輕微超越基線水平，中心將密切監察未來數周的流感趨勢。此外，雖然本地COVID病毒整體活躍程度維持低水平，中心仍提醒市民，尤其是高風險人士，應根據建議接種新冠疫苗，以保障自身健康。