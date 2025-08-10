流感疫苗｜衞生署長：資助擴至18歲至49歲長期病患　料30萬人受惠

在本港，流感一般在一至三月、四月，以及七、八月較為流行。衞生署署長林文健今（10日）在無綫電視節目《講清講楚》中表示，今年會將流感疫苗資助計劃，擴展至所有18歲至49歲長期病患者，預計涉及約30萬人。



接種疫苗；打針。（資料圖片）

現時流感疫苗資助計劃涵蓋6個月至未滿18歲，以及50歲或以上人士。而18至49歲長期病患者，需領取綜援方可獲資助接種流感疫苗。

衞生署署長林文健（資料圖片/歐嘉樂攝）

林文健表示，流感疫苗能有效預防流感、併發症，以及降低死亡風險，當局的科學委員會會每年審視流行病毒是否有變異等。他續指，從科學數據所見，有接種流感疫苗的長期病患者，可減少住院風險和死亡風險。

林表示，擴展流感疫苗資助計劃與流行病學的變化沒有直接關聯，指當局分階段進行整個疫苗計劃。他又指，上個季度接種疫苗的覆蓋率達新高，認為在階段性的突破下，是擴展計劃的時機。