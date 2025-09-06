熱氣球節第3日｜消委會接投訴增至105宗涉款$13.1萬　再急增77宗

全港首個熱氣球嘉年華「友邦香港國際熱氣球節」因不能載客，鬧得滿城風雨。消委會今日（6日）公布，截至今午5時，共接獲105宗相關投訴個案，涉及金額合共130,585元，最高金額的個案為4,956元，涉及「不滿未有升空體驗」。翻查消委會昨日（5日）公布的數字，只有28宗投訴個案，即僅相隔一日急增77宗，升1.75倍。



中環海濱熱氣球節9月4日開幕，但僅展示升空用途，不能接載公眾。（梁鵬威攝）

「友邦香港國際熱氣球節」今日（6日）踏入第三日，消委會傍晚公布，截至下午5時，共接獲105宗相關投訴個案，涉及金額共13.1萬元（$130,585），當中涉及最高金額的個案為4,956元，涉及「不滿未有升空體驗」。

消委會昨日下午5時接獲28宗相關投訴個案

翻查資料，消委會昨日（5日）下午5時接獲28宗相關投訴個案，涉及金額共40,118元。即僅相隔一日，投訴數字急增77宗、升1.75倍，涉及金額增1.26倍。

消委會籲主辦方提供局部退款

消委會昨日強調非常關注事件，呼籲主辦單位提供更具彈性的安排，包括考慮為受影響入場人士提供局部退款。消委會並提醒持票人士應保留門票、收據和其他相關憑證，以便日後再作追討時，可保障自身權益。