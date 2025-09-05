熱氣球節｜消委會最新收28宗投訴涉款$4萬　呼籲主辦單位局部退款

全港首個熱氣球嘉年華「友邦香港國際熱氣球節」因不能載客，鬧得滿城風雨。消委會今日（5日）公布，截至今午5時，共接獲28宗相關投訴個案，涉及金額合共40,118元，最高金額的個案為4,956元，涉及「不滿未有升空體驗」。翻查消委會對上一次公布的數字，即僅相隔5小時，投訴個案已急升兩倍，由9宗升至28宗；涉款金額則升1.4倍。



消委會表示非常關注事件，呼籲主辦單位提供更具彈性的安排，包括考慮為受影響入場人士提供局部退款。



中環海濱熱氣球節9月4日開幕，但僅展示升空用途，不能接載公眾。（梁鵬威攝）

消委會晚上公布，截至今午5時，共接獲28宗有關香港國際熱氣球節的投訴個案，涉及金額合共40,118元，最高金額的個案為4,956元，涉及「不滿未有升空體驗」。

消委會中午12時接獲9宗投訴個案 涉款1.7萬元

消委會今日較早前公布，截至中午12時共接獲9宗相關投訴個案，涉及金額合共16,933元，即僅相隔5小時，投訴個案已急升兩倍，由9宗升至28宗；涉款金額則升1.4倍。

消委會表示非常關注事件，亦認同在舉行公眾活動時，參與人士及公眾安全必須列為首要考慮。該會留意到有關活動的主辦單位已經宣布，持票人士可於活動期間任何一天的相應時段再免費入場一次，然而該活動以「熱氣球節」命名並以「熱氣球繫留定點飛體驗」作招徠，現時的安排未必能符合入場人士對能親身體驗熱氣球升空的期望。

消委會呼籲主辦單位提供更具彈性的安排，包括考慮為受影響入場人士提供局部退款。消委會已經與主辦單位取得聯絡，並會積極跟進事件。消委會提醒持票人士應保留門票、收據和其他相關憑證，若日後需要追討亦可以保障自身權益。

此外，主辦單位在推廣活動時，應清楚列明所有活動的限制和風險。如活動安排出現變數，亦應盡快通知所有受影響人士，並盡力履行原有承諾作出妥善的應變部署。