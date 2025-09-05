熱氣球節｜8個熱氣球僅一個升空5分鐘　有份入場江玉歡贊成應退票

全港首個熱氣球嘉年華「友邦香港國際熱氣球節」昨起一連四日舉行，惟因未獲批熱氣球載客許可，只能現場展示，今早更因氣溫太熱而將熱氣球「放氣」收起，變成沒有熱氣球的熱氣球節。至今日傍晚6時，工作人員再嘗試為熱氣球充氣，並即場展示8個熱氣球，惟多次嘗試僅得一個成功升空5至7米，短短5分鐘後又降落地面。



現場不時有入場人士對沒有熱氣球升空環節感到失望，包括購買了880元門票的立法會議員江玉歡，現場因為風太大而無法讓熱氣球升空，她認為「咁代表香港唔適合搞熱氣球節」，建議主辦方應作退票安排，給予消費者選擇權，又說免責條款並非免死金牌，「明明好早知道有困難，但都唔出聲⋯⋯免責條款嘅大前題係合理，否則（免責條款）都未必適用。」



友邦香港國際熱氣球節昨起一連四日舉行，惟因未獲批熱氣球載客許可，只能現場展示。（任葆穎攝）

友邦香港國際熱氣球節昨起一連四日舉行，惟因未獲批熱氣球載客許可，只能現場展示。（任葆穎攝）

友邦香港國際熱氣球節昨起一連四日舉行，惟因未獲批熱氣球載客許可，只能現場展示。（任葆穎攝）

友邦香港國際熱氣球節昨起一連四日舉行，惟因未獲批熱氣球載客許可，只能現場展示。（任葆穎攝）

沒有熱氣球的熱氣球節？早上太熱要「放氣」 傍晚大風要降落

根據官方網頁顯示，大型熱氣球只在黃昏時段展示。記者今日傍晚6時許到場期間，現場展示了8個熱氣球，其間工作人員多次嘗試加熱及將氣球升空，惟受風勢影響，大部份熱氣球被吹得左搖右擺，不時撞向旁邊的氣球，甚至有部份熱氣球幾乎跌落地面。約6時15分，其中一個大型熱氣球成功升空，據主辦方稱高達5至7米，惟上升僅約5分鐘便降落地面。

受風勢影響，大部份熱氣球被吹得左搖右擺，甚至有熱氣球跌落地面。（任葆穎攝）

江玉歡入場視察：如果風大就做唔到，代表香港唔適合搞熱氣球節

立法會議員江玉歡早前購買價值880元門票，她於今日傍晚6時許到場觀察後稱，主辦方僅用不足十分之一的場地面積放置多個熱氣球，這些熱氣球幾近相貼，擔心會有危險。對於主辦方曾透過廣播稱現場風勢大，她指「如果風大就做唔到，咁代表香港唔適合搞熱氣球節。」

「呢個咁大嘅場地，只係用咗十分一嘅地方擺（熱氣球），將所有人集合曬係度，呢個係咪一個好嘅安排？」

立法會議員江玉歡亦有到場，她認為主辦方應作退票安排，給予消費者選擇權，又說免責條款並非免死金牌。（任葆穎攝）

主辦方在活動首日始公布活動未獲民航處批出的熱氣球載客許可，又解釋有權更改活動項目，拒絕退款。江玉歡指情況令人不滿意，認為政府及主辦方均應作檢討，例如在活動訂立「死線」，倘無法取得牌照，應在死線前通知公眾。

免責條款非免死金牌 建議主辦方向入場人士退票

她又認為主辦方應作退票安排，給予消費者選擇權，又說免責條款並非免死金牌，「明明好早知道有困難，但都唔出聲⋯⋯免責條款嘅大前題係合理，否則（免責條款）都未必適用。」

此外，她說主辦方以「國際熱氣球節」作招徠，惟熱氣球的主題不明顯，公眾未必知道各熱氣球代表哪些國家，質疑貨不對辦，或有損香港形象。

已購票市民無法退票 無奈入場：成個場好空

活動亦吸引不少市民到場，劉先生與親友一行7人到訪，他說昨日得知無法乘坐熱氣球已感到失望，惟因無法退票，只好照常進場，卻發現場內人流不多，「成個場好空，除咗買嘢食，咩都冇」。被問會否希望主辦方作出補償，他無奈稱「尋日都有人要求補償，睇嚟都唔得！」

劉先生與親友一行7人到訪，他說昨日得知無法乘坐熱氣球感到失望。（任葆穎攝）

市民梁小姐對於未能坐熱氣球感到可惜，說「小朋友本身話想坐先嚟呢度。」不過她今日照常帶同兩名小朋友到場，但認為不算熱鬧，「原本以為多啲嘢睇、多啲嘢玩，但係都好空，唔係好多嘢做」。她又稱，原本希望看到熱氣球升空的場景，未料等了逾句鐘仍未見到，感到失望，直言票價不值。

市民梁小姐對於未能坐熱氣球感到可惜，說「小朋友本身話想坐先嚟呢度。」（任葆穎攝）

翻查活動網頁指，大型熱氣球平均準備時間為20至40分鐘，視氣球的大小及天氣等因素而定。

據現場觀察，入夜後人流漸增。主辦方透過廣播稱，原定7時舉行的熱氣球燈光滙演將延至8時舉行。滙演期間12個熱氣球成功吹起，惟未有升空。

原定7時舉行的熱氣球燈光滙演將延至8時舉行，滙演期間12個熱氣球成功吹起，惟未有升空。（任葆穎攝）