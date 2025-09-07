熱氣球節落下帷幕　因塔巴風球取消全日活動　暫未公布退款安排

一連四日的香港國際熱氣球節今日（7日）是最後一日，受風球塔巴的不穩天氣影響，大會相繼取消「早上時段」、「黃昏時段」及音樂祭，令這個備受爭議的活動無聲無息地落下帷幕。至於早前經網上購買今日入場券的市民可以如何退款，大會尚未有公布。



一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，受風球影響今日全日活動取消。（資料圖片/梁鵬威攝）

主辦方在社交平台公布取消「黃昏時段」活動。（Facebook截圖）

主辦單位今日下午3時許在社交平台公布，由於三號颱風信號仍然生效，天文台亦考慮於晚上9時至12時改掛8號颱風信號，加上天氣持續惡劣，經專業人員現場評估，為確保所有觀眾、表演者及工作人員的安全，決定取消「黃昏時段」活動及音樂祭。

今天本是熱氣球節最後一天，整天的活動卻因天氣取消，令這個備受爭議的活動無聲無息地落下帷幕。熱氣球節周四（4日）起於中環海濱活動空間舉行，但「繫留定點飛體驗」活動未獲政府批出可接載公眾的牌照，引起已購票的市民不滿。主辦單位於周五早場一度收起熱氣球，至昨日雖然有四大四小的熱氣球成功充氣，但被纜索扣緊在地面展示，未有安排升空。

周六雖有四大四小的熱氣球成功充氣，但被纜索扣緊在地面展示，全部均沒安排升空。（洪芷菁攝）

截至昨日下午5時，消委會共接獲105宗相關投訴個案，涉及金額合共130,585元，最高金額的個案為4,956元，涉及「不滿未有升空體驗」。