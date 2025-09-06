熱氣球節｜8熱氣球無一升空　晚上吹脹鎖地面　英國專家現身監督

香港國際熱氣球節周四（4日）起於中環海濱活動空間舉行，但熱氣球活動一直未獲政府批出可接載公眾的牌照，引起已購票的市民不滿，甚至於昨日（5日）早場收起熱氣球。今日為活動的第3日，下午五時，大會開始為不同造型的熱氣球充氣，並因應颱風迫近，將晚間熱氣球燈光匯演提前一小時舉行，共有4大4小的熱氣球成功充氣，並用纜索扣緊在地面展示，惟全部都沒安排升空。



有已購票入場人士認為，大會宣傳能夠體驗坐熱氣球屬誤導，「令到好多市民失望，因為對呢個期望好大，始終香港嘅第一次盛會。」



獲邀協助確保活動現場安全的英國首席飛行教練官Andy Austin今日亦有到場，他解釋由於香港是一個島嶼，故需要萬分留意天氣狀況，在任何情況下均不會進行飛行活動，強調「安全至上」。



下午五時左右，現場開始為熱氣球充氣。（洪芷菁攝）

市民欲退票：大會未做好事前功夫

今日為熱氣球節第3日，記者下午抵達時，現場人流不多，其中市民黃女士購買了今早場次、價格為每張150元的門票，原本為感受盛會氣氛及拍照，但她未有購買登熱氣球門票，因價錢較昂貴。不過，由於現場早上時段未有設置熱氣球，故她延遲至下午才前來，看看能否在黃昏時段的場次入場或獲安排退票。

她續指，剛抵達時看見有工作人員推了一堆氣球入場，無奈一直都沒有充氣。她認為，大會應該準備周全才公布活動內容，開放售票，如今卻以能夠體驗坐熱氣球作宣傳，實屬誤導，「原來事前功夫係未有準備，去到最後先知道結果……令到好多市民失望，因為對呢個期望好大，始終香港嘅第一次盛會。」

下午再為熱氣球充氣 部份被強風吹扁變形

至下午五時左右，現場開始為熱氣球充氣，共有5個小型熱氣球及4個大型熱氣球，包括熊貓、恐龍、浣熊及灰狼等動物造型。其間，有獲邀出席的外國飛行總機師表示，目測現場的風勢較大，在晚間操作會較危險，故先嘗試為大型熱氣球充氣。充氣過程一直持續到晚上，其間岸邊的風力甚強，令熱氣球左右搖擺，甚至吹扁變形。

隨著音樂節奏，在技術團體的噴火操作下，不同熱氣球陸續亮起。（洪芷菁攝）

大會其後再宣布，熱氣球燈光匯演由晚上8時10分，提前至晚上7時10分，以免受到風力的破壞。隨着音樂節奏，在技術團體的噴火操作下，不同熱氣球陸續亮起，不過被設置纜索以緊繫於地面，未有升空。

英國飛行教練官自費來港做義工監督安全：如未來獲邀會再來

英國首席飛行教練官、HABFest 熱氣球領導Andy Austin表示，由於香港是一個島嶼，故需要萬分留意天氣狀況，在任何情況下均不會進行飛行活動，強調「安全至上」。他續指，風力是影響熱氣球升空的最大因素，尤其受日間日照的影響，故一般只在清晨及晚上進行。

至於主辦方未獲政府發牌許可以熱氣球接載市民，他就表示僅負責活動安全，並未牽涉其中。他又透露，自己是作為義務性質協助活動進行，未獲任何薪金或機票補助，但他認為今次來港是一個極好的機會，香港是一個美麗的地方。如未來獲邀來港進行相關活動，他仍樂意幫忙。