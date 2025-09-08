塔巴風球航班｜約100班機取消影響2萬乘客　機管局料兩日內復常

塔巴8號風球今早（8日）續生效，機管局表示受風暴影響，早上因機場出現側風，9班機轉飛其他地方，亦有部份航班延誤，全日有100班航班取消，影響約20,000人。全日共會處理約800班航班，大部份會如期升降，預計兩日內航班運作會回復正常。



機管局又指，風暴期間有約40班航班、8,000名旅客抵港，入境處及海關則已加派人手處理抵港旅客。



機管局今早（9月8日）預料，今日可處理800班航班，約100班機會須要取消。（資料圖片/林遠航攝）

機管局客運大樓及旅客體驗總經理歐陽顯宏表示，預計今日運作會受風暴影響。由於今早轉吹側風，過去一小時已有9班機要轉飛其他地方，呼籲乘客確定機位後才到機場。今日可處理約800班航班，有100班取消，影響約20,000人。

歐陽顯宏續說，機場昨晚運作大致暢順，由凌晨0時至4時30分，有40班航班降落，共約8,000名旅客抵港，機場快綫在原尾班車後額外加開兩班車接載旅客往市區，最後一班凌晨1時半開出，入境處及海關亦加派人手處理抵港旅客。

他表示，在機場快綫最後一班車開出後，曾經有約200名旅客等候的士，機場啟動電子派籌系統協助旅客召的士，他們在凌晨4時前已全部離開機場。他指食肆及商店在風暴期間繼續營業，部分24小時營業。機場員工亦有向旅客派發水、餅乾及毛氈等。

國泰航空機場事務總經理羅卓明表示，今日暫有10對航班取消，已通知所有受影響乘客。香港航空機場服務經理葉啟基表示，取消一班航班，其他航班或有所延誤。

香港快運機場服務高級經理（香港）蔡啟進表示有5對航班取消，乘客可免費更改航班，建議乘客如乘搭，宜提早3小時到機場。大灣區航空地面服務副總經理馬詠珊表示，有兩班航班取消、七班有延誤。