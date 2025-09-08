塔巴風球｜8號風球無阻杏花邨居民跑步習慣：（風力）唔係好激烈

八號東南烈風或暴風信號仍然生效，杏花邨及尖沙咀海旁今早（8日）風力強勁，但仍有市民如常到附近運動或追風。有居於杏花邨逾30的居民如常下樓跑步，認為是次塔巴吹襲香港「唔係好激烈，好溫和」；另一位下樓跑步的居民同樣稱「唔係好大風」，但指無論熱帶氣旋威力如何，在家都會「封咗窗邊，最緊要唔好滲水」。



八號東南烈風或暴風信號仍然生效，天文台表示，八號信號會至少維持至今早11時。今早8時許，杏花邨及尖沙咀的風力的風力強勁，天空不時下起大雨，其中尖沙咀沙旁的能見度低，維港呈一片灰濛濛狀態。不過，仍有杏花邨居民撐傘下樓跑步，亦有市民特意到尖沙咀追風。

居於杏花邨逾30年的梁先生認為，塔巴的風力「唔係好激烈，好溫和」。

住在杏花邨超過30年的梁先生表示，每天起床便會落樓散步，「聽下風聲雨聲浪濤聲」。他認為這次塔巴吹襲香港「唔係好激烈，好溫和」，昨晚「瞓得好開心、好平靜⋯⋯聽到風聲浪聲雨聲，香港係好美麗」。他又說杏花邨近年進行改善水浸的措施後，以往水浸的情況不再復見。

李先生指，無論颱風威力如何，家中的防風措施都一樣。

另一名居民李先生逢星期一和四跑步，這天早上跑了4.8公里，「唔係好大風，啲人話我輕磅會吹走我⋯⋯又冇雨又冇車，跑咗街一陣，落雨就入商場跑」。他說無論颱風威力如何，他的防風措施都一樣，「封咗窗邊，最緊要唔好滲水」。

高先生首次來到海旁一帶感受風力。

住在紅磡的高先生，今早由住處步行到尖沙咀海旁一帶感受風力，「從來未嚟過⋯⋯個感覺都係一般，上次十號風球，犀利好多」。