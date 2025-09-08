流感疫苗｜上季接種逾209萬劑創新高　3高危群組疫苗覆蓋率須提升

衞生防護中心今日（8日）宣布，2025／26年度季節性流感疫苗接種計劃，包括季節性流感疫苗學校外展計劃、院舍防疫注射計劃及疫苗資助計劃將於9月25日展開，合資格的高風險群組可透過各項疫苗注射計劃免費或獲資助接種季節性流感疫苗。



回顧上一年度疫苗接種，衞生防護中心總監徐樂堅稱共接種逾209萬劑流感苗，較再上一年度升11%，創新高。以群組劃分，幼稚園、小學、中學及院舍疫苗覆蓋率介乎54.6%至80%，均見上升。然而，徐樂堅指，6個月至2歲、50歲至64歲及居社區長者的疫苗覆蓋率仍須提升。



新一季季節性流感疫苗接種計劃9.25展開

徐樂堅說，接種疫苗是預防季節性流感重症及其併發症的最有效方法之一，亦可減低感染流感而導致入院留醫或死亡的風險。上一年度、即2024／25年度，成人和兒童嚴重流感個案較新冠疫情前的流感季節分別顯著下跌兩成和六成，學校爆發流感樣疾病更大跌近九成，

6個月至2歲、50歲至64歲及居社區長者覆蓋率仍須提升

徐樂堅相信，嚴重個案下跌是歸功於疫苗接種率上升。衞生署的各項疫苗接種計劃共接種約209萬劑季節性流感疫苗，較前一個流感季節（2023／24年度）上升超過一成，創下歷史新高，各年齡組別的疫苗覆蓋率均出現上升。然而，徐樂堅指，6個月至2歲、50歲至64歲及居社區長者的疫苗覆蓋率仍須提升。