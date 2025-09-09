公屋母子墮斃前收遷出信　官僚式公平成壓迫？何永賢：已情理兼備

天水圍天恩邨一對患有精神病母子被指申請公屋時無如實申報資產，房署去年底向他們發出「遷出通知書」，短短八個月內，住戶二人相繼身亡，青山醫院兩次介入均無功而返，社會不禁疑惑，為何精神科醫院的建議不獲接納？



房屋局長何永賢今早（9日）在電台節目開腔回應事件，強調房委會同事在整個過程中已盡量給予協助，並在「情理兼備」中取得平衡，亦有給予恩恤期限，包括即時安排社會福利署社工協助，以及不用即時搬走，並為他們申請寶田中轉屋。



如轉介社工、申請中轉屋已屬「情理兼備」，不幸事件日後是否就可免再發生？何永賢指未來會提醒前線同事在處理特殊租戶時要提高敏感度，在細節上要加強認知，可再「細心啲」，除加強訓練及提醒人員，亦會物色更加具醫學背景人士加入上訴委員會。



01觀點：公屋機制強調程序公義 誰來關心精神病患者？

房屋署表示，一直透過日常巡視和專業的保養維修計劃，勘察全港公共租住屋邨（公屋）樓宇。（資料圖片）

悲劇曝光後，立法會議員江玉歡向《香港01》指，以今日社會環境，政府在推行任何政策時都應「以人為本」，以市民的幸福作為最終依歸，期望房署的前線人員遇到高危個案時應警覺可能出現的問題，而非只顧「收樓」，人情化地看待住戶的需要。

何永賢在港台節目《千禧年代》中表示，房委會同事處理今次個案過程中已盡量給予協助，又為該租房尋求明愛社工協助。她強調因為該租戶資產超出了限額係，因此有需要發出遷出通知書。她指出該租戶在2012年申請公屋時，並沒有上報擁有兩塊估值共70多萬的土地，又強調他們在多次機會下亦沒有上報，因此上訴委員會決定要發出遷出通知書。

何永賢稱，房委會有向該租戶說明搬遷可有寬限時間，暫緩至他們有安身之所，亦已為他們申請寶田中轉屋，認為房委會同事已人性化處理。至於青山醫院的醫生信，她指上訴委員會有考慮整體原因，並已在情理兼備之下盡量平衡。何永賢提及，打擊濫用公屋獲社會支持，亦很多意見要求政府做好這方面的工作；好多人在輪候冊苦等。

何永賢指，特殊租戶的情況可能與一般租戶不同，要注意多一點醫療背景 ，多加醫學角度意見，目前上訴委員會超過一半成員是律師，未來會物色多一些具醫學背景人士加入。（資料圖片/梁鵬威攝）

何永賢說，日後會提醒同事，在面對有特殊需求的住戶時要加強認知，「要敏感一啲」。她續說，上訴委員會是獨立機制，有130個成員，當中包括律師、社工及教育界人士。每次處理個案都會由主席委派3個名成員組成審裁小組，其中一個通常會是律師。她又透露，處理今次個案的審裁小組是由兩名律師及一個具社工背景人士組成。

何永賢指，今年首7個月，上訴委員會處理的個案中，有近4成結果是可以修訂或取消，26%被裁為可取消遷出通知書。她又指有住戶去法庭尋求覆核上訴委員會的決定，由此可見市民可由法律途徑去尋求協助。

被問到日後會否有任何優化工作，何永賢指，特殊租戶的情況可能與一般租戶不同，要注意多一點醫療背景 ，多加醫學角度意見，目前上訴委員會超過一半成員是律師，未來會物色多一些具醫學背景人士加入。