精神病母子自殺前被指虛報資產須交回公屋　遺屬控訴房署刺激死者

天水圍天恩邨一對患有精神病母子被指申請公屋時無如實申報資產，房署去年底向他們發出「遷出通知書」。二人上訴失敗，房署今年3月兩度發信要求該戶遷出。兩母子收信後五個月內先後自殺身亡，未有提及與事件有關，期間青山醫院曾兩度發出證明書，建議署方容許二人續住單位。



女死者女兒鄧小姐向《香港01》表示，母親在接獲通知後，因為不斷尋找新居，加上擔心被收樓後無居所，情緒不穩，表達過輕生念頭。她又質疑房署在過程間，多次刺激母親的情緒，亦無考慮家人的情況而作決定。



天水圍天恩邨一對患有精神病母子被指13年前申請公屋時無如實申報資產，房署經查證後向他們發出「遷出通知書」。（資料圖片）

母子上訴失敗 再上訴獲青山醫院發證明書 建議容許二人續住單位

分別患有精神分裂症及躁鬰症的鄧先生及鄧母，於輪候公屋五年多後，在2017年獲分配天水圍天恩邨的一個二人單位，惟去年11月底署方向他們發出「遷出通知書」，指發現二人沒有如實申報資產，要求於次月底前交回單位。二人曾兩度提出上訴但申請都遭到拒絕，鄧先生的姐姐其後委託前同事黃先生再提出上訴，並提交12月青山醫院發出的證明書，該信指鄧先生收信後情緒低落，建議房委會容許二人續住單位。

上訴聆訊最終於今年2月底進行，黃先生指「房署高層」曾向委員發信，又引述信中內容「不可以因為疾病為理由而放生，更不可以將此案成為案例」。

二次上訴再失敗 房署10內向兩母子兩度發出「遷出通知書」

聆訊結束後，署方於3月初發信通知鄧先生及鄧母敗訴，並在同月11日發出「遷出通知書」，要求一周內二人遷出，而期限屆滿後一日，即3月19日，署方再發信，要求二人須最遲4月9日遷離。

鄧小姐表示，母親在首次接獲房署「遷出通知書」後已「六神無主」。房屋署及房委會總部在何文田。（資料圖片）

女兒：母親首接收樓令後六神無主 接第二封時提出自殺

遺屬鄧小姐向《香港01》表示，母親在首次接獲「遷出通知書」後已六神無主，因為擔心無屋住，不斷找新居，更曾因要到過渡性房屋辦申請而打算放棄正餐，期間脾氣暴躁、眼袋盡現，身體開始消瘦。而接獲第二封遷出通知書後，母親曾提出自殺。

曾要求屋邨經理勿將「遷出通知書」放入母親單位信箱

鄧小姐又指，自3月收到第一封「遷出通知書」，為免母親再受到刺激，已通知屋邨經理不要將通知書直接放到其母的信箱，但最終母親仍收到第二封「遷出通知書」，在她再三要求下，屋邨經理才將之後的遷出通知書交由她轉交。

鄧小姐質疑房屋署在過程間，多次刺激母親的情緒，亦無考慮家人的情況而作決定。房屋署及房委會總部在何文田。（資料圖片）

母墮樓身亡書曾稱「好辛苦」 弟墮樓身亡前曾說想念媽媽

至4月20日，鄧母墮樓身亡，遺書曾透露「好辛苦」。事後鄧先生病情惡化，整日哭泣、無法進食，青山醫院22日再發證明書，建議房委會暫緩遷出令。到7月31日，鄧先生亦墮樓身亡。黃先生透露，最後一次見鄧先生時，他曾表示十分想念媽媽。

指弟生前不知名下持有土地 「簽」文件時已有精神問題

對於胞弟涉瞞報持有土地，鄧小姐指，弟弟一直都不知道自己持有土地，亦無印象簽署過相關文件，又稱被指購買土地之時，弟弟已有精神問題。黃先生則提到，鄧先生家境清貧，「食都有問題、家徒四壁」，又質疑房署只留意鄧先生名下擁有過土地，卻沒有其銀行戶口有否相關資金往來，亦沒有進行過家訪等了解他們的生活情況。

鄧小姐質疑房屋署在過程間，多次刺激母親的情緒，亦無考慮家人的情況而作決定。

