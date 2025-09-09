女同志誕子　同性配偶未能成法定母親　求覆核裁勝訴

一對女同志在南非結婚及接受「互惠人工受孕」，其中一人受精卵植入子宮受孕，並在港誕下兒子。兩人欲登記成為嬰兒的父母，但只有誕下兒子的一人褦成為「母親」，另一半不被認可。二人入稟高等法院，要求母親的女性配偶亦屬法定父母，高院在2023年裁定女性配偶提供嬰兒母「普通法下的父母」，但不是法定父母。二人其後提出司法覆核，要求確立配偶亦是法定母親。法官高浩文今（9日）頒下判詞，認為政府做法違憲，裁定女同志勝訴，但法庭應作何等頒令，則需與訟各方進一步商議。



申請人為代號K的嬰兒，由其監護人R代表入稟；答辯人為行政長官，由資深大律師黃繼明及鄭欣琪代表；B以有利害關係方參與聆訊。

高等法院。(黃浩謙攝)

本案涉及女子R和B，她們2019年在南非結婚，翌年底在當地接受「互惠人工受孕（Reciprocal IVF）」，即從R體內取出卵子，與捐贈者的精子結合成胚胎，再植入B的子宮內由她懷孕產子。嬰兒K於2021年在港出生，B和R嘗試在入境處登記為K的「父母」，但只有懷孕產子的B被列為K的「母親」。K遂入稟高院，要求法庭宣告答辯人R，在法例上屬「父母（parent）」法庭歐陽桂如在2023年裁定，提供卵子的R屬「普通法下的父母」，若要取得法定的「母親」名份，仍須靠立法機關填補法律上的空缺。二人其後提出司法覆核，要求法庭確認R作為父母的法定權利和責任。

案件編號：HCAL2063/2023