流感｜少年染甲流併發敗血性休克　衞生署：已進入夏季流感季

衞生署衞生防護中心今晚（9日）公布一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案。一名15歲少年昨日開始出現發燒、喉嚨痛、咳嗽及嘔吐，遂到私家醫院求診，獲安排在該院的兒童深切治療部留醫。他的鼻咽拭子樣本經化驗後對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發敗血性休克。他今日已轉往普通病房留醫，情況穩定，而其家居接觸者暫時沒有病徵。



中心指出，本地季節性流感的活躍程度過去一星期進一步上升，顯示香港已進入夏季流感季節，提醒市民應時刻保持良好個人和環境衞生，學校和家長亦應在新學年盡早安排學童參與季節性流感疫苗接種計劃，免費接種流感疫苗，以預防感染呼吸道疾病。



少年昨到私家醫院求診入兒童深切治療部留醫 今日轉往普通病房

病人5名同班同學出現輕微流感病徵 全部無需入院

中心調查發現,男童曾接種2024/25季度流感疫苗,而他就讀的班別近日有另外五名學生在上周五至六(5日至6日)期間出現輕微流感病徵。他們已求醫,全部無需入院;其他班別暫時則未有出現爆發情況。中心已向校方建議需實施的感染控制措施,並會繼續對該校進行醫學監察。

病人5名同班同學出現輕微流感病徵 全部無需入院

中心調查發現，男童曾接種2024/25季度流感疫苗，而他就讀的班別近日有另外五名學生在上周五至六（5日至6日）期間出現輕微流感病徵。他們已求醫，全部無需入院；其他班別暫時則未有出現爆發情況。中心已向校方建議需實施的感染控制措施，並會繼續對該校進行醫學監察。

自上周五起，本港已錄得五宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，是自今年4月中後再次錄得兒童嚴重個案。自今年1月起，中心累計接獲16宗兒童感染流感病毒的嚴重個案，當中10宗未有接種2024/25季度的疫苗。

中心：上周呼吸道樣本流感病毒檢測呈陽性比率升至6.94%

監察近兩周流感的趨勢後，中心判斷本地已進入夏季流感季節。夏季流感季節並非每年也出現，新冠疫情前的十年（2010年至2019年）期間，本地共有五年曾出現夏季流感季節，一般在七月至八月間出現，維持介乎6至18星期。中心預料本地流感活躍程度會在短期內維持在較高水平。

根據初步監測數據，在8月31日至9月6日的一周，呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的百分比為6.94（臨時數字），上一周（8月24日至30日）的百分比則為6.16。

學校個案顯著增加

學校或院舍的流感樣疾病爆發方面，中心在8月31日至9月6日的一周錄得26宗涉及學校或院舍的流感樣疾病爆發（共影響259人），比上一周（8月24日至30日）的14宗（共影響81人）增加近一倍。隨着新學期開始，學校出現的流感樣疾病爆發個案顯著增加，由截至8月30日的一周四宗爆發個案（共影響25人），上升至截至9月6日的一周15宗爆發個案（共影響202人）。本周首三天（7日至9日）已錄得24宗學校爆發個案（共影響276人），當中四宗個案涉及20至98人。

中心已派員在該些學校視察，並向校方建議需實施的感染控制措施，包括建議學生在校內佩戴口罩、適當開啓窗戶以改善個別活動室及班房的通風情況、徹底清潔消毒校園，及停止進行跨班別和跨級別活動。中心亦建議師生每天返校前檢查體溫，如出現病徵或發燒便不應上學。中心會繼續對出現爆發個案的學校及院舍進行醫學監察。

中心：疫苗有效預防季節性流感重症及其併發症

中心指，根據科學實證，接種疫苗是預防季節性流感重症及其併發症的最有效方法之一，亦可減低感染流感而導致入院留醫的機會和死亡的風險。政府一直鼓勵市民盡早接種流感疫苗，並透過各項疫苗注射計劃為合資格的高風險群組提供免費及資助季節性流感疫苗。上一年度（2024/25年）衞生署的各項疫苗接種計劃共接種約209萬劑季節性流感疫苗，創下歷史新高；而成人和兒童嚴重流感個案較新冠疫情前的流感季節分別顯著下跌兩成和六成。

季節性流感疫苗接種計劃將於本月25日展開

衞生署昨日（8日）公布2025/26年度季節性流感疫苗接種計劃將於本月25日展開，為合資格的高風險群組透過各項疫苗注射計劃免費或獲資助接種季節性流感疫苗。當中包括多項新措施鼓勵和便利市民接種，包括進一步優化季節性流感疫苗學校外展計劃，讓所有學校均可選用噴鼻式減活流感疫苗以及「混合模式」，即可於同一或不同的外展活動自由選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗。目前已有約2,300間學校（99%）參與外展計劃。中心稍後會將不參與計劃的學校名單上載至中心網頁，以提醒有關學校的家長盡快自行安排子女到家庭醫生接種疫苗，守護學童健康。

為了讓市民更加方便接種疫苗，政府會繼續開放全部29間衞生署母嬰健康院給所有6個月至2歲以下的兒童接種疫苗；基層醫療署轄下的25個地區康健中心和地區康健站及其服務點；以及醫管局的74間普通科門診和38間公立醫院，讓市民有更多可供選擇的接種地點。接種地點名單可參閱衞生防護中心疫苗計劃專頁。合資格兒童的家長亦可由本月22日上午九時起透過網上預約系統，為子女預約到指定母嬰健康院接種疫苗。

中心提醒高危人士到公眾地方時，應佩戴外科口罩。市民乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時，亦應考慮佩戴外科口罩。任何人士出現呼吸道感染病徵，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩及盡早向醫生求診，並考慮應否上班或上學。有關最新的流感資訊，市民可參閱衞生防護中心流感網頁及2019冠狀病毒病及流感速遞。