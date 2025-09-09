流感疫苗接種計劃9.25展開 全港共99%學校參與外展計劃

衞生署衞生防護中心昨日（8日）宣布，2025/26年度季節性流感疫苗接種計劃將於9月25日展開，所有18至49歲長期病患人士，以及過往合資格的高風險群組，均可接種免費或獲資助流感疫苗。



2025/26年度季節性流感疫苗接種計劃將於9月25日展開，其中包括季節性流感疫苗學校外展計劃、院舍防疫注射計劃及疫苗資助計劃。新一年度，所有18至49歲長期病患人士，連同除了以往合資格免費或獲資助接種季節性流感疫苗的人士外，不論經濟狀況，亦可接種免費或獲資助流感疫苗。中心總監徐樂堅醫生指由於接種季節性流感疫苗後，身體需要兩星期才能產生足夠抗體作有效保護，因此提醒市民應於冬季流感季節來臨前，盡早接種疫苗。

7類合資格人士

1. 50歲或以上人士

2. 18至49歲智障、傷殘或長期病患人士

3. 6個月至18歲以下兒童及青少年

4. 孕婦

5. 居於院舍院友

6. 醫護人員

7. 家禽業從業員、從事養豬和屠宰豬隻行業人士

衞生署衞生防護中心在本年度亦同樣進一步優化季節性流感疫苗學校外展計劃，所有學校均可選用噴鼻式減活流感疫苗以及「混合模式」，即可於同一或不同的外展活動自由選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗。目前已有約2 300間學校（99%）參與外展計劃，中心稍後會將不參與計劃的學校名單上載至中心網頁，以提醒有關學校的家長盡快自行安排子女到家庭醫生接種疫苗，守護學童健康。現時有超過1 500名醫生已申請參與「疫苗資助計劃」，政府會提供每劑260元資助，相關醫生名單資料可參閱相關網頁。

政府將會提供逾千個接種地點，包括29間衞生署母嬰健康院給所有6個月至2歲以下的兒童接種疫苗；25個地區康健中心和地區康健站及其服務點；以及74間普通科門診和38間公立醫院。接種地點名單可參閱衞生防護中心疫苗計劃專頁。合資格兒童的家長亦可由九月二十二日上午九時起透過網上預約系統，為子女預約到指定母嬰健康院接種疫苗。